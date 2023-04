Bilety PKP Intercity w aplikacji Jakdojade

Jakdojade to jedna z najstarszych i najpopularniejszych aplikacji do planowania podróży. W październiku 2022 roku wprowadzono do niej nową funkcję - wyszukiwarkę połączeń kolejowych. Nowy tryb umożliwia użytkownikom planowanie podróży krajowych oraz zagranicznych - bezpośrednio z Polski, a nie tylko w ramach jednego miasta. Teraz dochodzi nowe udogodnienie, przy połączeniach proponowanych przez PKP Intercity pojawił się właśnie przycisk “Kup bilet”.

Wprowadzenie planera było początkiem rozwoju trybu międzymiastowego. Rozszerzanie funkcjonalności związanych z podróżowaniem koleją jest dla nas kluczowe. Nawiązanie współpracy z PKP Intercity i uruchomienie przekierowania pomiędzy naszą aplikacją, a stroną przewoźnika, to pierwszy krok w kierunku sprzedaży biletów kolejowych - mówi Bartosz Burek, prezes Jakdojade.

Nowa funkcja dostępna jest w ramach tras krajowych. Po kliknięciu w przycisk “Kup bilet”, użytkownik zostaje przekierowany na stronę przewoźnika wprost do zakupu właściwego biletu. Opcja widoczna jest w najnowszej wersji aplikacji Jakdojade na smartfonach z systemami Android i iOS, która trafiła już do pierwszych użytkowników. Wkrótce funkcja ta pojawi się również na stronie Jakdojade.pl.