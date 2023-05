Aplikacja mobilna na iOS i Androida - PKP.appka, to druga po PKP Intercity nowa pozycja w mobilnych sklepach od naszego przewoźnika PKP Intercity, które to zadebiutowały na początku tego roku. PKP.appka to raczej informacyjna pozycja dla podróżujących pociągami, PKP Intercity umożliwia z kolei wyszukiwanie połączeń i zakup biletów, łącznie z wybraniem miejsc siedzących.

Najnowsza aktualizacja aplikacji PKP.appka wprowadza moduł zgłaszania usterek, na przykład w postaci awarii wind, schodów ruchomych czy drzwi automatycznych, do tego możemy też samodzielnie opisać usterkę dowolnego elementu infrastruktury PKP, łącznie z dodaniem do zgłoszenia zdjęć ją obrazujących.



Marta Strębska, zastępca dyrektora Biura Komercjalizacji, Komunikacji i w PKP S.A.:

Rozbudowa PKP.appki o nowy moduł pozwoli obsłudze technicznej dworców jeszcze szybciej i sprawniej reagować na ewentualne usterki. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do niezwłocznego rozwiązania niedogodności, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji i komfortu tysięcy podróżnych, którzy codziennie korzystają z dworców kolejowych w całej Polsce.



Oprócz tej nowości, aplikacja PKP.appka doczekała się usprawnień w nawigacji, bardziej czytelnej prezentacji rozkładów jazdy z wybranych dworców PKP czy najbardziej oczekiwanej opcji, czyli prezentowania spodziewanego opóźnienia pociągu od początkowej do końcowej stacji.

Aplikacje mobilne PKP.appka i PKP Intercity, dostępne są do pobrania za darmo z Google Play oraz App Store pod tymi linkami:

PKP.appka - iOS, Android

PKP Intercity - iOS, Android

Źródło: PKP Intercity.