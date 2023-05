Jak informować o obniżkach i najniższych cenach w sklepach? UOKiK ma odpowiedź

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadzona także w Polsce działa od początku tego roku (początkowy termin to był 28 maja 2022 roku). Wymusza ona szereg nowych przepisów chroniących konsumentów, między innymi przed fikcyjnymi promocjami, które w ostatnich latach były zmorą nie tylko polskiego internetu. UOKiK od kilku miesięcy przygląda się poczynaniom naszych lokalnych sklepów i już w ciągu dwóch pierwszych tygodniu obowiązywania unijnej dyrektywy Omnibus przeprowadził kontrole wywiązywania się z tego obowiązku. Wyniki były różne - nie wszyscy przedsiębiorcy się do nich dostosowali. Wiele nieprawidłowości obserwowano zwłaszcza w zakresie uwidaczniania cen, w tym najniższej z ostatnich 30 dni przed obniżką.

5 miesięcy od wdrożenia Omnibusa w Polsce, UOKiK przedstawia szczegółowe wyjaśnienia związane z przedstawieniem cen oraz informacji obniżkach i najniższych cenach w ostatnich 30 dniach. Choć nowe przepisy mają uporządkować wszystkie niejasności związane z prowadzeniem wyprzedaży, promocji i akcji specjalnych, okazały się one na tyle skomplikowane, że przedsiębiorcy nie do końca zdali egzamin z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości.

Z naszych dotychczasowych obserwacji i kontroli, a także pytań od przedsiębiorców wynika, że rynek ma trudności z tym przepisem. Nie wszyscy, którzy powinni, prawidłowo obliczają i podają najniższą cenę z 30 dni przed ogłoszeniem obniżki, a jeśli nawet to robią – to w sposób nieczytelny i wprowadzający konsumentów w błąd. Dlatego uznaliśmy, że konieczne jest wydanie wyjaśnień, w których pokazujemy na przykładach dobre i złe praktyki w tym zakresie.

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyjaśnienia UOKiK w sprawie informacji o obniżce cen

76-stronicowy dokument udostępniony na stronach UOKiK w dość szczegółowy sposób opisuje to, w jaki sposób przedsiębiorcy zobligowani są do przedstawiania cen oraz informowania o promocjach i cenach bezpośrednio poprzedzających obniżkę - w okresie 30 dni. Z dokumentu dowiadujemy się m.in. tego, że obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców promujących oferowane towary lub usługi poprzez pokazanie czy zasugerowanie obniżki. Może to być np. ogłoszenie wyprzedaży, hasło „zaoszczędź”, przekreślona wyższa cena. Jeśli platforma handlowa lub porównywarka cen udostępnia sprzedawcom narzędzia do prezentowania obniżek cen, to musi też zadbać, aby odpowiednio i poprawnie została uwidoczniona najniższa cena z 30 dni przed obniżką. W wyjaśnieniach przeczytamy również, że informacje o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką muszą znaleźć się wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca ogłasza rabaty dotyczące konkretnego produktu, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna i jasno opisana.

Warto też przypomnieć, że naruszenie przepisów o cenach skutkować może karą w wysokości do 20 tys. zł nakładaną przez Inspekcję Handlową. Przy trzykrotnym ich naruszeniu w ciągu roku, kara może wynieść 40 tys. zł. Z kolei Prezes UOKiK, w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. obrotu na firmę i do 2 mln zł na osobę zarządzającą.