Jak bezpiecznie płacić kartą? Na to zwracaj szczególną uwagę

Wielokrotnie przestrzegamy przed oszustami czekającymi na odpowiedni moment, by wyczyścić nasze konta bankowe. Wystarczy chwila nieuwagi, by dać się nabrać na ich sztuczki. Warto wziąć do serca kilka porad związanych z bezpieczeństwem płatności. Dla naszego dobra.

Płatności kartą, czy płatności mobilne stały się tak powszechne Polsce, że coraz częściej zapominamy o gotówce. Kartą lub telefonem zapłacimy niemal wszędzie – nawet tam, gdzie jeszcze kilka lat temu dominowały "papierowe" pieniądze. Pandemia przyspieszyła ten trend, gdyż wiele osób zaczęło unikać gotówki na rzecz bezpieczniejszych, bezdotykowych form płatności. Według danych Narodowego Banku Polskiego, w 2022 roku liczba transakcji kartami płatniczymi wzrosła o 15% w porównaniu do roku poprzedniego, a wartość ich zwiększyła się o 20%.

Płatności zbliżeniowe, takie jak Apple Pay czy Google Pay, również zyskały na popularności, umożliwiając jeszcze wygodniejsze i szybsze zakupy – również w sieci. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że aż 75% Polaków korzysta z kart płatniczych regularnie, a większość z nich preferuje płatności zbliżeniowe. Kilka miesięcy temu Grzegorz mówił wprost: Sami zabijemy gotówkę. Wkrótce będzie usługą premium. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż nie przywiązujemy zbyt dużej uwagi do bezpiecznych transakcji i upewnienia się, że robimy to dobrze. Warto więc pamiętać o kilku krokach, dzięki którym nie padniemy ofiarami oszustów. Zarówno przy wypłatach z bankomatów, płatnościach w sklepach oraz w internecie.

Wypłaty z bankomatów

Zanim skorzystamy z bankomatu, upewnijmy się, że jest on dobrze widoczny i oświetlony. Jeśli miejsce wydaje się podejrzane, lepiej poszukać innej placówki. Zwracajmy też uwagę na wszelkie dziwnie wyglądające elementy, takie jak pojemniki na ulotki, które mogą być zamontowane przez oszustów. Ważne jest przyjrzenie się szczeliny czytnika na kartę – oszuści mogą instalować tam skimmery, czyli nakładki, które "czytają" dane z karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez odstających elementów. Wprowadzając kod PIN i kwotę transakcji powinniśmy dla naszego bezpieczeństwa zasłonić klawiaturę, aby nikt nie mógł zobaczyć, co wpisujemy. Jeśli bankomat znajduje się w pomieszczeniu, pamiętajmy o tym byśmy nie wpuszczali do niego obcych – tym bardziej jeśli wejście wymaga użycia karty. Jeśli cokolwiek wzbudzi wątpliwości, przerwijmy transakcję i spokojnie odejdźmy. Każde podejrzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa bankomatu powinniśmy zgłaszać bezpośrednio do banku oraz odpowiednim służbom.

Bezpieczne korzystanie z karty płatniczej. O tych krokach trzeba pamiętać

Płatności w sklepach

Podczas płatności w sklepach musimy pamietać o tym, że dane karty płatniczej – imię i nazwisko, numer karty oraz kod CVC/CVV nie są wymagane w przypadku płatności realizowanej przez terminal. Dlatego nigdy nie udostępniajmy danych karty np. sprzedawcy w sklepie czy kelnerowi w restauracji. Jeśli płatność wymaga wpisania kodu PIN, upewnijmy się, że nikt nie widzi, co wprowadzamy na klawiaturze terminala.

Płatności w internecie

Nabierając jakichkolwiek wątpliwości przy realizacji płatności przez internet, lepiej zrezygnować z podawania swoich danych i zrobić zakupy w innym sklepie. Niezbędnym minimum jest odpowiednie bezpieczeństwo haseł dostępowych do bankowości elektronicznej i danych karty płatniczej. Stale musimy uważać na fałszywe strony, które mogą podszywać się pod firmy realizujące płatności – adresy takich stron mogą różnić się tylko jednym znakiem, np. zdublowaną literą lub zmienioną końcówką. Korzystanie z operatorów płatności, typu PayU, czy Przelewy24 jest bezpieczne, jednak warto pamiętać, że i tu może działać oszust. Płacąc w internecie nie podawajmy nikomu PIN-u do karty, ponieważ służy on do potwierdzania płatności w terminalu, transakcji w bankomacie lub transakcji online (dotyczy transakcji 3D-Secure, jeśli nie korzystasz z aplikacji mobilnej). Warto też pamiętać o limitach na karcie – w tym limitach płatności internetowych. Gdy dojdzie do nieautoryzowanej płatności, mamy gwarancję, że oszuści nie wyczyszczą nam konta.

Ograniczone zaufanie to podstawa płatności – zarówno w sieci, jak i poza nią. Oszuści nie śpią i z każdym kolejnym pomysłem są bardziej wyrachowani. To od nas samych zależy nasze bezpieczeństwo.

