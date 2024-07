Lipiec w Xbox Game Pass zaczął się całkiem dobrze:. Journey to the Savage Planet, Tchia, czy The Case of the Golden Idol. Nie są to może najmocniejsze gry, ale każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A w co zagracie w najbliższych dniach? Lista jest naprawdę krótka i zawiera zaledwie kilka tytułów. Pocieszające jest jednak to, że mamy tu do czynienia z premierami. Może nie najmocniejszymi, ale widać, że Microsoftowi wciąż zależy na dostarczaniu graczom tytułów w dniu ich wypuszczenia na rynek

Xbox Game Pass na drugą połowę lipca. W co zagracie?

16.07 (już dostępne)

Magical Delicacy (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Flock (Konsole, Chmura, PC) – premiera

18.07

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.07

A Short Hike (Konsole, Chmura, PC)

Train Sim World 4 (Konsole, Chmura, PC)

Venba (Konsole, Chmura, PC)

Z drugiej strony na oficjalnych stronach Xbox pojawiła się informacja, że to nie koniec i wkrótce pojawi się więcej zapowiedzi. Nie wiadomo jednak, czy dotyczy to końcówki lipca, czy jednak już początku sierpnia. Nie da się jednak ukryć, że ta aktualizacja katalogu Game Passa mocno rozczarowuje.

Warto też pamiętać o podwyżkach cen abonamentów, które zaczęły obowiązywać kilka dni temu. Od 10 lipca 2024 r. zmieniły się warunki i opłaty za subskrypcję Xbox Game Pass:

Zmiany cen zaczną obowiązywać dla nowych członków dla subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core i PC Game Pass.

Subskrypcja Game Pass na konsolę nie będą już dostępne dla nowych członków.

Użytkownicy, którzy mają już subskrypcję Game Pass na konsolę i mają włączone automatyczne odnawianie płatności, będą mogli nadal korzystać z członkostwa.

Xbox Game Pass Ultimate w Polsce kilka dni temu kosztował 62,99 zł miesięcznie. Teraz cena ta wzrosła do poziomu 73,99 zł. To spora różnica, którą z pewnością odczują gracze. Zmianie uległa także cena abonamentu Xbox Game Pass PC. Dostęp do gier na PC w ramach tego planu kosztuje 47,99 zł miesięcznie. Na ten moment cena Xbox Game Pass Core nie ulega zmianie. Microsoft zapowiedział również nowy wariant abonamentu Xbox Game Pass: Standard. W jego ramach dostępne będą setki wysokiej jakości gier do grania na konsoli. Pojawią się też wszystkie korzyści subskrypcji Game Pass Core, takie jak tryb internetowej gry wieloosobowej na konsoli oraz wybrane oferty i rabaty dla członków, w tym do 50% zniżki na wybrane gry. Problem w tym, że abonament ten nie będzie oferował gier premierowych, tak jak ma to miejsce w przypadku Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass na konsolę, czy Xbox Game Pass Ultimate. Nie wiemy też ile będzie kosztować