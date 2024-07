Popularny serwis VOD w wakacje za pół darmo. Promocja startuje od 18 lipca

Serwis SkyShowtime szykuje świetną promocję na wakacje. Obniży cenę abonamentu na swoją usługę o ponad 50% i to na 2 miesiące. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą nadrobić kilka popularnych seriali.

SkyShowtime za pół darmo

Jak donosi serwis Filmożercy, SkyShowtime szykuje świetną promocję dla nowych klientów platformy. Każdy kto założy konto w dniach od 18 lipca do 4 sierpnia, będzie mógł wybrać najtańszy abonament z reklamami za mniej niż połowę ceny. Standardowy koszt tego planu to obecnie 19,99 złotych miesięcznie. Po obniżce i wyborze płatności miesięcznej, nowy klient platformy zapłaci za taki sam dostęp do serwisu tylko 8,83 zł za miesiąc. Promocyjna cena będzie obowiązywała przez kolejne 2 miesiące, w czasie których z powodzeniem można nadrobić zaległości w serialach na tej platformie. Później cena rośnie do standardowej wartości, chyba, że wcześniej zrezygnujecie z subskrypcji.

W ramach planu z reklamami, SkyShowtime zastrzega sobie możliwość wyświetlania od 4 do 5 minut reklam na każdą godzinę oglądania. Nie jest to może bardzo uciążliwe ale należy się z tym liczyć. Plan bez reklam to wydatek rzędu 24,99 złotych miesięcznie, choć wybierając ofertę na pół roku za 99,49 zł można ten koszt obniżyć do nieco ponad 16 złotych. Półroczny plan z reklamami kosztuje natomiast 79,99 zł i w takim wypadku chyba jednak lepiej zdecydować się na nieco droższą opcję, która nie będzie nam przerywać seansu. Nadchodząca promocja jest jednak doskonałą okazją, aby niewielkim kosztem sprawdzić, czy oferta SkyShowtime jest dla was ciekawa.

Poza takimi hitami jak Yellowstone, Halo, Poker Face czy Special Ops: Lioness, znajdziecie tutaj także wiele filmów z oferty studia Paramount w tym Oppenhaimera, serię Mission Impossible czy Top Gun. W ostatnim czasie na platformie pojawiło się też kilka głośnych seriali jak Tatuażysta z Auschwitz czy Dżentelmeni w Moskwie, a ja niezmiennie polecam seriale Taylora Sheridana - 1883, 1923, Mayor of Kingstown czy wreszcie Tulsa King z Sylvestrem Stallone w roli głównej, który wkrótce wróci z drugim sezonem.