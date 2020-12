Na każdej słuchawce mamy fizyczny okrągły przycisk. Jego działanie możemy dostosować do własnych preferencji za pomocą aplikacji Sound+. Domyślnie prawa słuchawka służy do sterowania funkcją HearThrough a lewa do odtwarzania i regulacji głośności.

Do ergonomii i komfortu użytkowania trudno mieć większe zarzuty. Na pewno jest inaczej niż w przypadku poprzedniego modelu, bo słuchawki nie wchodzą w ucho tak głęboko. Mimo to dobrze się go trzymają – nie miałem najmniejszych problemów z wypadaniem. Nawet moje lewe ucho, które, mam wrażenie, nie lubi się z dokanałowymi słuchawkami, dzielnie utrzymywało Elite 85t w stabilnej pozycji.

Jakość dźwięku i ANC

Jabra Elite 85t łączą się z naszym telefonem za pomocą Bluetooth 5.1. Niektórych pewnie zasmuci ciągły brak wsparcia dla kodeka aptX. Producent dzielnie rozwija swoją technologię w oparciu o standard AAC. Czy ma to większy wpływ na jakość brzmienia? Prawdę mówiąc nie sądzę – słuchawki grają znakomicie. Nie są aż tak mocno basowe jak model 75t, co pewnie niektórych rozczaruje, ale przez to brzmienie wydaje się lepiej zbalansowane i czystsze. Zastosowanie tutaj 12-milimetrowe przetworniki radzą sobie znakomicie ze średnim pasmem i potrafią zaskakująco dobrze wyciągać wysokie dźwięki. W razie potrzeby możemy oczywiście skorzystać też z wbudowanego w aplikację Sound+ equalizera i dostosować brzmienie do własnych preferencji.

Narzekać nie można też na jakość rozmów. Mam tutaj na myśli zarówno słuchawki jak i działanie mikrofonu. Ten często rozczarowywał mnie w Elite 65t i 75t łapiąc zbyt wiele dźwięków z otoczenia. W modelu 85t dopracowano ten aspekt w znacznym stopniu, więc nasi rozmówcy nie będą już krzyczeli „Gdzie Ty jesteś?” i „Dlaczego u Ciebie tak głośno?”.

No i oczywiście wisienka na torcie – ANC. Bazuje on na 6 niezależnych mikrofonach, procesorze Qualcomm QCC5126 (skądinąd tym samym, który znajdziemy w Elite 75t) oraz osobnym dedykowanym chipie ANC. Tym samym użytkownik otrzymuje do dyspozycji aż 6 różnych ustawień redukcji szumów.