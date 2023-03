Elektroniczne faktury w Polsce - co, gdzie, kiedy i jak?

Tak naprawdę, trudno się dziwić temu opóźnieniu, z jednej strony bardzo powoli proces ten rozkręcał się ze strony administracji skarbowej, a z drugiej - a może też z uwagi na to, wielu polskich przedsiębiorców - jeszcze w czerwcu 2022 roku, w ogóle nie miało pojęcia czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - kiedy?



Krajowy System e-Faktur (KSeF) zaczął funkcjonować już od 1 stycznia 2022 r., ale dedykowana temu Aplikacja Podatnika KSeF (do wystawiania, odbierania i przeglądania e-Faktur), udostępniona została dopiero w kwietniu 2022 roku, i to tylko w wersji testowej.

Z kolei, na koniec czerwca dzieliliśmy się z Wami wynikami raportu WEBCON, według którego dość jednoznacznie można było stwierdzić, iż polskie firmy nie są jeszcze na niego gotowe (więcej o tym w tym wpisie).



W rezultacie Ministerstwo Finansów, przesunęło termin obowiązkowego wdrożenia na II półrocze 2023 roku, na co nie zgodziła się Rada UE, przesuwając go na 1 stycznia 2024 roku, ale na początku marca resort finansów znowu przełożył go ostatecznie na 1 lipca 2024 roku - co wydaje się już wystarczającym okresem na przygotowanie się do zmian.

Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce:

Zarówno przedsiębiorcy, jak też księgowi i administracja publiczna, zyskują w ten sposób dłuższy okres na dostosowanie się do nowych przepisów, szkolenia i zapoznawania się z KSeF. Natomiast dostawcom oprogramowania rachunkowo-księgowego da to więcej czasu na integrację z systemem, dokładne przetestowanie wszystkich funkcji i naprawę ewentualnych błędów. To ostatnie dotyczy też samego KSeF, którego twórcy będą mogli znacznie lepiej przeanalizować możliwe sytuacje kryzysowe i wypracować sposoby ich zażegnywania.

Co więcej, według opublikowanego na początku grudnia projektu ustawy o podatku od towarów i usług, kary za brak wdrożenia KSeF w tym terminie, zaczną być nakładane dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Podobnie od tego dnia, KSeF objęte zostaną faktury wystawianie przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz paragony z NIP o wartości do 450 zł.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - co?

To czym tak naprawdę jest KSeF? To nic innego jak system elektronicznego obiegu wszystkich faktur wystawionych w naszym kraju - system ma obsługiwać ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie. Każda wystawiona faktura, zanim dotrze do odbiorcy będzie trafiała do tego systemu, gdzie najpierw będzie sprawdzana pod kątem zgodności z odpowiednim wzorcem faktury oraz prawidłowości uprawnień do jej wystawienia, którymi legitymizował się jej wystawca - zalogowany do systemu użytkownik.

Po co? Tu nie będzie zaskoczenia - KSeF ma na celu nie tylko ekologię czy ułatwienie życia przedsiębiorcom, ale i załatanie luki w ściągalności podatku VAT, którą szacowało się w ostatnich latach na:

w 2020 roku - 10,8% potencjalnych wpływów, co odpowiadało kwocie 22,7 mld zł,

w 2021 roku spadła do poziomu 4,3% potencjalnych wpływów, ale i tak to nadal spore kwoty - ok. 10 mld zł.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - gdzie i jak?

Na jakim etapie jest już wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? Wszystko wydaje się już gotowe, cały system obsługi e-Faktur działa już dla przedsiębiorców, którzy nie chcą czekać na te terminy.



Co istotne, udostępniono tu zarówno środowisko produkcyjne - a więc gotowe do działania, w którym to wystawione faktury automatycznie wprowadzone zostanie do obrotu prawnego oraz środowisko testowe i przedprodukcyjne, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli dostosować swoje systemy informatyczne do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.



Środowiska produkcyjne i przedprodukcyjne wymagają do zalogowania już odpowiednich uprawnień, a więc faktycznych danych uwierzytelniających, zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm (profilu zaufany lub certyfikat kwalifikowany - podpis lub pieczęć kwalifikowana). Odpowiednie strony i narzędzia znajdziecie pod tymi linkami:

Środowisko testowe – https://ksef-test.mf.gov.pl/

Środowisko przedprodukcyjne (demo) – https://ksef-demo.mf.gov.pl

Środowisko produkcyjne – https://ksef.mf.gov.pl/web/login

Niemniej, każdy przedsiębiorca lub osoba odpowiedzialna za takie wdrożenie w firmie, powinna wcześniej zapoznać się dokładnie z bazą wiedzy o KSeF czy pytaniami i odpowiedziami udzielonymi już innym firmom w tym temacie. Całość, w przystępnej formie udostępniona została na stronach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Stock Image from Depositphotos.