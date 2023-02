iSpot chce przejąć Cortland, salony sprzedaży mogą trafić pod jedną markę

Pod koniec roku do UOKiK wpłynęło zawiadomienie o planach przejęcia spółki Cortland sp. z o.o. przez iSpot Poland sp. z o.o., które dzisiaj zostało upublicznione. Obie spółki póki co nie komentują tych doniesień, ale wygląda na to, że temat jest już zaawansowany.

iSpot chce przejąć konkurenta

W Polsce co prawda nie mamy (jeszcze) oficjalnego Apple Store, ale w największych miastach w Polsce bez problemu znajdziecie salony z logo Apple prowadzone przez tzw. resellerów. Zarówno iSpot posiadający 31 punktów handlowych, jak i Cortland z 16 takimi punktami mają status Apple Premium Reseller i zajmują się sprzedażą oraz serwisem sprzętu Apple. Nie są to co prawda jedyne firmy w Polsce o takim statusie, bo z Apple współpracują też największe sieci handlowe, ale te dwie firmy skupiają się tylko na sprzęcie i akcesoriach z Cupertino. Dlatego też przed ewentualnym połączeniem swoją opinię musi wydać UOKiK.

Jak możemy przeczytać na stronach urzędu:

Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu wyłącznej kontroli przez iSpot Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nad Cortland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. iSpot Poland sp. z o.o. jest częścią grupy Hili Ventures, która na skalę międzynarodową prowadzi działalność we współpracy z McDonald’s i Apple, jest aktywna w branżach: logistycznej, technologicznej, surowcowej, nieruchomościowej, hotelarskiej i finansowej (leasing), jak również oferuje usługi dla przemysłu morskiego. Działalność iSpot obejmuje sprzedaż, dystrybucję i obsługę produktów elektronicznych i akcesoriów marki Apple oraz sprzedaż urządzeń i akcesoriów innych marek w Polsce. Cortland sp. z o.o. prowadzi działalność o takim samym profilu.

UOKiK nie podjął jeszcze decyzji co do tej sprawy, ale jeśli będzie ona pozytywna, to zapewne wkrótce potem cała transakcja dojdzie do skutku i zostaniemy o niej oficjalnie poinformowani.

źródło grafiki: Depositphotos