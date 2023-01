Do premiery Galaxy S23 Ultra jeszcze kilka tygodni. Samsung już teraz zdradza pierwsze szczegóły

Jak informuje Samsung, nowy sensor ISOCELL HP2 mieści 200 milionów 0,6-mikrometrowych (μm) pikseli w formacie optycznym 1/1,3", czyli rozmiarze, który jest powszechnie stosowany w aparatach smartfonów o rozdzielczości 108 Mpix. Dzięki nowym rozwiązaniom użytkownicy smartfonów mogą cieszyć się jeszcze wyższymi osiągnięciami w najnowszych modelach z wyższej półki bez daleko idących zmian w "wyspach" na aparaty, które w ostatnich latach stale rosły. Dzięki wykorzystaniu technologii Tetra Pixel, nowy sensor pozwoli na robienie zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych.

Symuluje on różne rozmiary pikseli, aby dostosować się do różnych poziomów oświetlenia. Przy słabym świetle ISOCELL HP2 oferować będzie pracować jako 1,2 μm przy 50 MPpix lub 2,4 μm przy 12,5 Mpix - pozwoli na to możliwość łączenia od 4 do 16 sąsiednich pikseli. Sensor pozwoli na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę, a wykorzystywanie technologii Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), Super QPD i DSG ma wyraźnie wpłynąć na jakoś robionych zdjęć i filmów nagrywanych smartfonem wyposażonym w ten sensor.

iSOCELL HP2. Nowy sensor we flagowcach Samsunga zaprezentowana

Choć Samsung nie mówi wprost, kiedy iSOCELL HP2 trafi do smartfonów, firma potwierdza, że sensor do aparatów jest już produkowany na masową skalę, co pozwala zakładać, że zawita do nowych modeli Galaxy S jeszcze w tym roku - i to najprawdopodobniej już w tych, które zaprezentowane zostaną w przyszłym miesiącu - w szczególności w Galaxy S23 Ultra, który ma szansę przyciągnąć uwagę fanów fotografii mobilnej.

Wszystkiego dowiemy się już 1 lutego o godz. 19.00. To wtedy firma Samsung zaprezentuje swoje nowości podczas eventu Unpacked w San Francisco. Firma jest pewna swojego mówiąc, że nowa seria Galaxy S to definicja wyjątkowych doświadczeń premium. Nowe modele podnoszą poprzeczkę jeszcze wyższej i wyznaczają nowe standardy tego, co "epickie". Brzmi zbyt przesadnie, ale być może fani nie będą rozczarowani, tym bardziej, że dotychczasowe plotki tylko podgrzewają atmosferę.