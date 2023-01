Jeden człowiek pokazał całemu Microsoftowi jak zrobić DOBRY telefon. Niebywałe

Surface Duo jako urządzenie mobilne nie jest projektem złym. Idea dwóch ekranów w jednym urządzeniu oraz Android na pokładzie to całkiem zgrabne połączenie. Tyle, że Surface Duo niesie ze sobą emocje takie jak chociażby grzybobranie. Ostatecznie sukcesem rynkowym się nie okazał, ale gdyby miał w sobie nie jeden, a dwa OS-y, sprawa mogłaby wyglądać nieco inaczej.

W świecie smartfonów liczą się innowacje. Bo tak na dobrą sprawę, co można jeszcze zrobić, aby telefony były jeszcze ciekawsze? Microsoft uznał, że warto połączyć w jednym sprzęcie dwa ekrany. I okej, jest to ciekawe. Ale czy odkrywcze i porywające? Niekoniecznie. A gdybyście mogli uruchomić na tym samym urządzeniu dwa różne od siebie systemy? Świetna opcja, ale zbyt oczywista. Gustave Monce, autor projektu DuoWOA (Duo Windows on ARM) postanowił nie tylko umożliwić uruchomienie "okienek" na Duo: stworzył także rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest uruchomienie i Androida i Windows... jednocześnie.

Zainteresowanych modami Monce jest sporo: wcześniej udało mu się doprowadzić do stanu używalności Windows na sprzęcie, który sprzedawany jest standardowo z Androidem. Surface Duo jest duchowym jedynie sukcesorem tragicznie zmarłej linii Lumia: Microsoft uznał, że nie opłaca mu się utrzymywanie działu mobilnego kupionego od Nokii i projekt koncertowo ubił. I szkoda, gdyby Microsoft Lumia, a także Windows 10 Mobile były nieco bardziej dopracowane oraz konsekwentnie rozwijane - może do dzisiaj "nadawałbym" z telefonu z Windowsem. Tak niestety musiałem odbyć swego rodzaju "exodus", najpierw na łono Androida, a potem iOS - gdzie już zostałem.

Ale wróćmy do DuoWOA. Użytkownicy bardzo chcieli, aby na jednym sprzęcie można było uruchomić dwa systemy operacyjne jednocześnie. I to udało się zrobić: deweloper musi wprowadzić do rozwiązania ostatnie szlify i już niedługo podzieli się tym z zainteresowanymi. Na jednym z materiałów widać, jak Monce uruchamia na Surface Duo Androida i Windows. W tym samym czasie.

Walka dewelopera odbywa się również na polu kompatybilnych aplikacji. Między innymi na liście "do naprawienia" są Netflix oraz aplikacje bankowe, które albo nie uruchamiają się w ogóle, albo zgłaszają błędy z poświadczeniami: przez co nie pozwalają na efektywne zarządzanie swoim kontem. Sam Monce musi się spieszyć, bo w sieci krążą plotki na temat następcy Surface Duo. Co prawda bardzo ubogie, ale jednak. Gigant jest zainteresowany, aby linię urządzeń "bardzo mobilnych" jednak rozwijać.

Jeden ekran, by rządzić wszystkim

Cały czas trzymamy się informacji o następcy Duo. Otóż gigant chciałby zastosować (mimo wszystko) jeden ekran - składany tak, jak chociażby w serii Samsung Galaxy Fold. Ale to nie jedyny przeciek - Microsoft myśli nad wydaniem na rynek telefonu z jednym, konwencjonalnym wyświetlaczem: oczywiście pod marką Surface. Na pokładzie najpewniej będzie sobie radośnie śmigać Android, chociaż bardzo bym chciał (acz jest to nierealne), by gigant znalazł tam miejsce dla Windowsa.

I tak oto wychodzi, że jeden człowiek pokazał Microsoftowi, jak mógłby wyglądać naprawdę ciekawy telefon pod marką Surface. Oferujący możliwość wyboru oraz przenikania się pozornie niespójnych ze sobą środowisk. Gigant, jeżeli chce coś znaczyć w tym światku, musi nas czymś zaskoczyć. Nieszczególnie to widzę w sytuacji, gdy to modderzy pokazują mu, gdzie mogą znajdować się naprawdę warte uwagi innowacje.