Samsung zdradził datę premiery Galaxy S23 na swojej stronie internetowej

Samsung Galaxy S23 to jedna z najważniejszych premier w świecie smartfonów, jakiej wypatrujemy na początku tego roku. Jak na flagowce z krwi i kości przystało - budzą one od groma emocji — i od wielu miesięcy napływają do nas plotki na temat tego czym koreański gigant będzie nas chciał zaskoczyć w tym roku.

Mniej-więcej też zawsze wiemy kiedy spodziewać się wydarzenia premierowego. Unpacked, bo tak nazywają się uroczyste premiery Samsunga, na których prezentowane są urządzenia z serii Samsung Galaxy S, od wielu lat mają miejsce w lutym. Dotychczas jednak, patrząc na wszystkie plotki - większość obserwatorów zakładała, że smartfony pojawią się w drugiej połowie lutego. Wygląda jednak na to, że oficjalna prezentacja będzie miała miejsce wcześniej.

Galaxy Unpacked na początku lutego. Wielka premiera flagowców już na początku miesiąca

Nie jest to pierwszy, ani prawdopodobnie ostatni, raz, kiedy któryś z lokalnych oddziałów zdradzi więcej, niż powinien był. Tym razem to kolumbijskiej stronie internetowej Samsunga wymsknęło się, że uroczysta premiera Samsung Galaxy S23 odbędzie się w środę, 1 lutego 2023. Oczywiście - jak można się było spodziewać - zbyt wielu szczegółów nie uświadczyliśmy. Jest jedna grafika z trzema aparatami, ale jeżeli chodzi o wygląd — bez większego zaskoczenia. Od wielu tygodni napływają do nas kolejne rendery, które pokazują czego można się spodziewać. Myślę jednak, że najważniejszy w tym ogłoszeniu jest fakt, że koreański gigant zaprezentuje swoje nowe produkty kilka tygodni wcześniej niż wszyscy się spodziewali.