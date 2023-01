Seria S to modele standardowy, Plus i Ultra. Ta z numerem 23, którą zobaczymy już 1 lutego, może być ostatnią w takim składzie.

Premiera najnowszych Samsungów zbliża się wielkimi krokami a o smartfonach wiadomo już w tej chwili niemal wszystko. Tak naprawdę niewiadomą pozostaje tylko cena, ale jeśli potwierdzą się te doniesienia, powinno być dobrze. Zwłaszcza, że na to co zrobią Koreańczycy, patrzą się też inni. Za chwilę serię 13 będzie wprowadzało do Europy Xiaomi i na pewno wycena Samsungów będzie miała wpływa na to co zrobi chińska firma.

Według najnowszych doniesień portalu thelec.net, ten rok może być ostatnim, w którym zobaczymy trzy flagowe modele Samsunga z serii S. W przyszłym mogą zostać tylko dwa – podstawowy i Ultra.

Co na to wskazuje? Oczywiście trwają już prace nad modelami S24 – jej kodowa nazwa to DM. I w chwili obecnej wiadomo o dwóch projektach – DM1 i DM3. Nie ma modelu DM2. Biorąc więc pod uwagę to jak w przeszłości Samsung nazywał swoje modele, prace trwają nad modelami najmniejszym i największym.

Oczywiście, do premiery linii S24 jest jeszcze mnóstwo czasu i teoretycznie Samsung może wciąż rozpocząć prace nad DM2. Jednak nie bez znaczenia jest to, co zrobi Apple. A wg wyników najsłabiej sprzedaje się model 14 Plus, czyli podstawowy większy i firma może z niego zrezygnować. Przy czym nie w serii 15, bo na to jest już za późno, ale w kolejnej.

Jeśli Samsung zdecydowałby się na cięcia w serii S, pójdzie drogą którą zapoczątkował w linii A. Już za chwilę mają zadebiutować dwa smartfony z tej popularnej średniopółkowej serii. I najprawdopodobniej będą to modele 34 i 54 a zabraknie największego – 74. Pisaliśmy o tym w tym tekście.

W ten sposób Koreańczycy reagują na słabszą sprzedaż telefonów. Z jednej strony jest ona spowodowana wyższymi cenami i ograniczoną dostępnością części dla producentów. Ale z drugiej – gospodarczym kryzysem i nasyceniem rynku. Samsung od jakiegoś czasu oferuje więc bardzo długie – jak na Androida – wspieranie swoich modeli. Nawet modele A33 czy 53 dostaną 4 nowe wersje systemu, podczas gdy wielu producentów oferuje dwie bądź trzy aktualizacje i to dla flagowych modeli.

