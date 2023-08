Kiedy premiera iPhone 15? Właśnie poznaliśmy datę?

Premiera iPhone 15 zbliża się wielkimi krokami. Plotek i przecieków na temat tego co zaoferują nam najnowsze smartfony od Apple nie brakuje. Nie jest też żadną specjalną tajemnicą, że technologiczny gigant regularnie serwuje prezentacje nadchodzących nowości we wrześniu. Następnie część produktów tydzień-dwa później trafia do sklepów, zaś internet zalewa fala recenzji, komentarzy. W ekstremalnych przypadkach — premiera niektórych produktów przeciąga się o kilka tygodni dłużej, więc sprzęty lądują partiami w sklepach.

Kiedy premiera iPhone 15? Ma powrócić stary ład

Przez wiele lat uroczysta prezentacja nowych urządzeń Apple miała miejsce w drugi wtorek września. To była taka mała tradycja, którą wielu brało za pewnik. Ubiegły rok jednak trochę w temacie namieszał, bo Apple zaprosiło nas na imprezę przed telewizorami wcześniej — już 7. września.

Z dotychczasowych plotek i przecieków wynika jednak, że w tym roku powróci stary ład. Ludzie zaznajomieni że sprawą i od lat śledzący branżowe plotki i przecieki twierdzą, że najwięksi operatorzy na rynku informują pracowników by ci 13 września nie brali dnia wolnego. Wszystko to w związku z wielkim ogłoszeniem w świecie smartfonów — i domyślnym informowaniem klientów o ofertach itd. Jeżeli bowiem nic się nie zmieni, zamówienia przedpremierowe nie wystartują od razu, a w piątek. To wtedy najczęściej Apple rozpoczyna przedsprzedaż urządzeń. Prawdopodobnie też nowe modele telefonów trafią do sklepów około dwóch tygodni później.

Na tę chwilę nie wiemy też, czy cała rodzina iPhone 15 trafi do sprzedaży tego samego dnia. Nie jest bowiem wcale wykluczone, że zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, na część wariantów trzeba będzie poczekać odrobinę dłużej. Kilka tygodni temu bowiem pojawiły się informacje, jakoby produkcja ekranów z węższymi ramkami do modeli iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max okazywała się problematyczna. To natomiast może skutować albo problemami z dostępnością, albo nawet opóźnioną premierą tych wariantów smartfonów.