Firma ma w tym momencie fabryki głównie na terenie Chin. Ale z powodu napięć między Waszyngtonem a Pekinem chce jak najszybciej przenieść produkcję.

Tajwańska firma planuje budowę fabryki produkującej części do iPhone'a na 300-hektarowym terenie w pobliżu lotniska w Bengaluru, stolicy stanu Karnataka w południowych Indiach. To oficjalna wersja. Wg. tej nieoficjalnej w fabryce będzie można nie tylko produkować części, ale również montować telefony Apple. Foxconn będzie ją również wykorzystywać do produkcji części do samochodów elektrycznych.

To jedna z największych jak dotąd inwestycji Foxconna w Indiach. I pokazuje, że w krótkim czasie Chiny mogą utracić status największego na świecie producenta elektroniki użytkowej. Apple i inne amerykańskie marki coraz mocniej spoglądają w stronę Indii i Wietnamu jako miejsc, gdzie można przenosić produkcję.

Skala przedsięwzięcia w Indiach jest olbrzymia, pracę w zakładzie może znaleźć około 100 000 osób. Dla porównania – w fabrykach w chińskim mieście Zhengzhou, gdzie montuje się teraz iPhony, pracuje 200 000 osób, a liczba ta gwałtownie wzrasta w szczycie sezonu produkcyjnego. To właśnie tam w grudniu zeszłego roku wykryto u pracowników COVID, co spowodowało zamknięcie kompleksu i zamieszki wśród pracowników. Prawdopodobnie to przyspieszyło decyzję Foxconna o poszukiwaniach nowej lokalizacji.

Indie od jakiegoś czasu kuszą producentów ulgami podatkowymi. Wszystko po to, by przejąć firmy które coraz częściej uciekają z Chin – pisałem o tym w tym tekście.

Foxconn w zeszłym roku rozpoczął produkcję iPhone'ów najnowszej generacji w zakładzie w Tamil Nadu. W Indiach pojawili się również mniejsi rywale, Wistron i Pegatron, a dostawcy tacy jak Jabil zaczęli lokalnie wytwarzać komponenty do AirPods.

