Stosunki na linii Chiny USA są bardzo napięte. Najbardziej w ostatnim czasie zaważyła na nich sytuacja Tajwanu.

Wojna o procesory?

To właśnie w tym kraju mieści się siedziba firmy TSMC, odpowiedzialnej za produkcję procesorów w najnowocześniejszej technologii. A właśnie one są brakującym elementem układanki w Chińskiej dominacji technologicznej nad światem. Dlatego ten kraj uważa „odzyskanie” wyspy za kluczowy cel swojej polityki międzynarodowej. Chińskie wojsko regularnie przeprowadza ćwiczenia symulujące atak, a w zeszłym roku prezydent Xi Jinping kilkukrotnie już sugerował zbrojne przejęcie Tajwanu. To jednak doprowadziłoby do międzynarodowych reperkusji na których najwięcej straciłyby właśnie Chiny.

Źródło: Depositphotos

Oprócz sytuacji politycznej nie bez znaczenia był również COVID-19. Chiny mają bardzo restrykcyjne przepisy i w wypadku wykrycia wirusa zamykają całe miasta. Ograniczenia już kilkakrotnie dotykały fabryki Foxconn, gdzie produkowane są iPhony. Szczegóły możecie znaleźć w tym tekście.

Indie alternatywą dla Chin

W tej sytuacji nie ma się co dziwić, że coraz więcej firm przenosi produkcję z tego kraju. Robi tak również Apple. W zeszłym roku raport J.P Morgan sugerował, że do 2025 r. 25 proc. produkcji iPhonów ostanie przeniesionych do Indii. Jednak wg. najnowszych doniesień firma chce przyspieszyć ten proces i w większym stopniu uniezależnić się od Chin. Zamierza do 2027 r. przenieść do Indii aż połowę produkcji iPhonów.

Za produkcję będzie odpowiadać tajwańska firma Pegatron. W tym momencie w Indiach produkowane są starsze modele iPhonów które trafiają na tamtejszy rynek. W zeszłym roku po raz pierwszy rozpoczęto produkcję urządzeń z nowej serii – dotyczyło to podstawowych 14-tek. Modele Pro były produkowane tylko w Chinach.

W tej chwili w Indiach wytwarzanych jest 5 proc. ogólnej produkcji iPhonów. Seria 15 ma powstawać równolegle w Indiach i Chinach. Apple wycofuje się z tego kraju również ze swoimi innymi urządzeniami. Np. coraz więcej AirPodsów i MacBooków powstaje w fabrykach w Wietnamie.

Wielki rynek przyciąga kapitał

Indie są bardzo interesujące dla firm z kilku powodów. Po pierwsze – są gigantycznym rynkiem z olbrzymim potencjałem sprzedaży i gigantyczną liczbą klientów. Po drugie – rząd tego kraju chce by do 2026 r. produkcja elektroniki osiągnęła wartość 300 miliardów dolarów, co stanowi około 3,5-krotny wzrost w porównaniu z 2021 r. By to się udało, Indie zaoferowały np. dotacje o wartości około 10 miliardów dolarów dla firm, które chcą założyć lub rozwinąć produkcję półprzewodników, wyświetlaczy, SoC czy obudów. To daje efekty, np. 29 proc. całkowitej produkcji Samsunga pochodziło właśnie z tego kraju.

źródło