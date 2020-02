Używam go od kilku dni i już wiem, dlaczego iPhone Xr sprzedawał się tak dobrze

Z aspektów wizualnych może podobać się także szeroki wachlarz kolorów obudowy – mnie do testów przypadła spokojna biała wersja, ale kupując iPhone XR możecie wybrać wpadające w oko niebieski, czerwony czy żółty wariant. To miła odmiana od nieco statycznych barw, które mają iPhone X, XS czy 11 Pro (a do głowy przychodzi mi też iPhone 5c, który ze względu na kolorowy tył świetnie sprzedawał się w niektórych krajach).

Nie sądziłem, że tak szybko przekonam się do iPhone XR. Używam go teraz naprzemiennie z moim iPhone X, więc jak na tacy mam wyłożone największe różnice pomiędzy nimi. Opisałem je poniżej i to właśnie dwie wymienione kwestie będą decydujące przy zakupie nowego telefonu, bo jeśli chodzi o pozostałe cechy iPhone XR to nie mam mu jak na razie nic do zarzucenia.

iPhone XR vs. X/XS

Decydując się na iPhone XR zamiast X czy XS rezygnujemy z dwóch istotnych cech: ekranu OLED (o czym już pisałem) oraz drugiego obiektywu. W pierwszej kwestii większość użytkowników rzeczywiście nie odczuje różnicy pomiędzy panelem LCD i OLED, a zauważalnie szersze ramki zwracają na siebie uwagę tylko na początku. W przypadku aparatu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo brak drugiego obiektywu oznacza brak optycznego zbliżenia 2x oraz tryb portretowy polegający tylko i wyłącznie na algorytmach (brak drugiej perspektywy, dzięki której tło jest lepiej rozpoznawane).