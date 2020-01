Pamiętam czasy kiedy wszyscy chwalili aparaty nowych iPhonów, a później zaczęły one nieco odstawać od konkurencji. Myślę jednak, że przy okazji jedenastek, to ścisła czołówka, ale patrząc przede wszystkim na takie “casualowe” cykanie fotek. Aplikacja wciąż nie daje zbyt dużego pola manewru i stara się robić wszystko za użytkownika. Natomiast robienie fotek iPhonem przypomina mi najlepsze automaty z czasów aparatów na klasyczne filmy – wyciągam, naciskam, mam świetne zdjęcie niezależnie od warunków oświetleniowych.

W tym temacie iPhone 11 jeszcze ani razu mnie nie zawiódł. I mówię tu zarówno o bardzo dobrze działającym trybie portretowym, zwykłym aparacie czy szerokim kącie. Bardzo podoba mi się kolorystyka fotek, która jest naturalna, a kiedy trzeba odpowiednio podbita by zdjęcie wyglądało lepiej.

No i w sumie pierwszy raz można pochwalić smartfona Apple za robienie zdjęć w nocy. Oczywiście to tylko długi czas naświetlania i choć z poziomu standardowej aplikacji nie da się go samodzielnie ustawić, to jednak w 99% przypadków automat robi to prawidłowo. A efekty potrafią być bardzo dobre lub świetne, wszystko zależy od dobrego oka i dobrego uchwycenia kadru lub ewentualnie podpowiedzenia telefonowi na na bazie którego obiektu ma ustawić ekspozycję (choć zaznaczę, że kompresja fotek pod artykuł narobiła im w ciemnych rejonach dużo złego).

iPhone 11 kręci też świetne filmy. 4k przy 60 fps powinno być dziś standardem w wyższej półce cenowej i fajnie, że iPhone 11 nie jest wyjątkiem. Największe wrażenie robią jednak dwie rzeczy – po pierwsze świetnie dobrana kolorystyka filmów, po drugie stabilizacja. Myślę, że jeśli macie w domu gimbala do smartfona, to w przypadku iPhona 11 możecie go w ogóle nie wyciągać, bo efekt stabilizacji w filmach robi ogromne wrażenie.

A jak to jest z tym ekranem w iPhone 11?

Skłamałbym mówiąc, że ekran w iPhone 11 jest fantastyczny. Fakt, jeśli chodzi o IPS, to naprawdę wysoki poziom. I faktem jest też, że różnice względem OLEDa którego miałem wcześniej widać przede wszystkim podczas bezpośredniego porównania. Przestałem oglądać Netfliksa na telefonie, głównie z uwagi na brak HDR. Zazdroszczę użytkownikom nowych OnePlusów 90Hz odświeżania wyświetlacza, który naprawdę zmienia podejście do użytkowania smartfona. Ok, IPS-a w iPhone 11 używa mi się komfortowo, ale jednak za takie pieniądze chciałoby się czegoś więcej niż tylko gorszej jakości ekranu bez wszystkich usprawnień obecnych na rynku już od kilku lat.