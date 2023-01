Elektronika, którą nosimy stale przy sobie, czyli smartfony bądź smartzegarki, już dawno przestała służyć tylko do swoich podstawowych celów. Telefon dziś nie tylko dzwoni, kiedy tego chcemy, ale - dzięki upchaniu w nim coraz większej liczby sensorów, może monitorować wiele rzeczy, kiedy go nie używamy. Dzięki temu funkcje np. wykrywające upadki pojawiły się najpierw w zegarkach, a ostatnio Apple, jako pierwszy z dużych producentów (tak, wiem, że Google było pierwsze) wprowadził funkcje wykrywania wypadków w swoich smartfonach. Sensory telefonu w połączeniu z algorytmami mają wykrywać, kiedy właściciel może mieć wypadek i jeżeli ten nie wyłączy powiadomienia ręcznie, telefon zawiadomi służby.

Funkcja ta wzbudza obecnie wiele kontrowersji. Czy jest przydatna?

Ostatnio świat obiegła wiadomość, że w Tasmanii w Australii doszło do groźnego wypadku. Ford Ranger ciągnący przyczepę z koniami w środku zjechał z drogi i z dużym impetem uderzył w drzewo. Niestety zwierzęta nie przeżyły zderzenia, natomiast pięć osób zostało przetransportowanych do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednym z czynników, które pomogły uniknąć ofiar w ludziach był fakt bardzo szybkiego pojawienia się na miejscu służb. Naturalnie powiązano to z faktem, że jeden z pasażerów miał w kieszeni iPhone'a 14, który w trakcie wypadku uruchomił funkcje wykrywania kolizji i wysłał komunikat o zdarzeniu. Jednak Ruth Orr, Inspektor Policyjny w Tasmanii dementuje te plotki, mówiąc, że tak szybkie pojawienie się policji i służb ratunkowych było możliwe dzięki temu, że oficerowie policji byli obecni w tym regionie w związku z innymi obowiązkami.

Niestety, wychodzi na to, że nowa funkcja Apple, podobnie z resztą jak ta w zegarkach, nie jest aż tak przydatna jak firma by chciała. Podobnie jak inne tego typu rozwiązania oczywiście od czasu do czasu się sprawdza, ale jednocześnie - powoduje bardzo dużo fałszywych alarmów. W przypadku Apple Watcha takie sytuacje dotyczą 9/10 przypadków. Jeżeli chodzi natomiast o nową funkcję w iPhone'ach, to część służb otwarcie mówi, że nie chce, by ludzie wybierając się np. w góry mieli ją włączoną, właśnie ze względu na fakt, że fałszywe powiadomienia mogą odciągnąć siły ratowników od pomocy osobom, które naprawdę tego potrzebują.

Osobiście nie jestem fanem takich rozwiązań i uważam, że ogólnie robią one więcej złego niż dobrego, ponieważ dodają niepotrzebnej pracy służbom, a nawet jeżeli komuś pomogą, to fakt, jak mały odsetek przypadków faktycznie okazuje się być trafną diagnozą sprawia, że takiej technologii po prostu nie można ufać. Jednak oczywiście - z każdej sytuacji, w której powiadomienie się przydało dział marketingu wykreuje historię, że bez Apple Watcha wszyscy umrzemy. I tego chyba nie lubię w tym najbardziej.

Źródło