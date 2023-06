Jak połączyć iPhone'a z komputerem z Windows 11? Poradnik

iPhone i Windows mogą tworzyć dobraną parę

Do niedawna nie było mowy o integracji iOS z Windowsem. Użytkownicy iPhone’ów mogli doświadczyć bezproblemowego połączenia z komputerem wyłącznie wtedy, kiedy mieli również komputer z nadgryzionym jabłkiem w logo. Żeby cieszyć się integracją smartfona z komputerem na Windowsie, potrzebowaliśmy telefonu z Androidem. Oczywiście można było przerzucać różne pliki, korzystając z rozwiązań w chmurze, ale to w dzisiejszych czasach standard — a użytkownikom chodzi o jak największą wygodę. To na szczęście jakiś czas temu się zmieniło.

Źródło: Microsoft

Jak wcześniej informował Piotr Kurek, na początku lutego gigant z Redmond rozpoczął testy nowej wersji aplikacji Phone Link, rozszerzającej możliwości pozwalające na połączenie smartfona z komputerem i wygodne nim zarządzanie z poziomu Windows. Dzięki nowej aktualizacji użytkownicy Windowsa mogli w końcu połączyć się ze swoim iPhonem z poziomu komputera.

Funkcja ta jest dostępna dla systemów Windows 11 na komputerze i minimum iOS 14 (najnowsza wersja oprogramowania w momencie pisania tego poradnika to iOS 16.5, więc nie musicie się raczej obawiać o to, że będziecie mieli z tym jakiś problem — niemniej przed całym procesem należy się upewnić, że macie wymaganą wersję systemu). Jak połączyć swojego iPhone’a z komputerem z Windowsem? To dużo prostsze, niż może się wydawać — niżej zobaczycie całą konfigurację krok po kroku.

Jak połączyć iPhone’a z komputerem Windows? To bardzo proste!

W systemie Windows 11 przy użyciu funkcji Wyszukaj na Pasku zadań szukamy Aplikacja Łącze z telefonem. Po włażeniu aplikacji będziemy mieli do czynienia z krótkim opisem, streszczającym, co ta funkcja nam daje; i są wymienione takie funkcje jak nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, bycie na bieżąco z konwersacjami oraz wyświetlanie powiadomień z telefonu na komputerze. W prawym dolnym rogu okna mamy do wyboru Android lub iPhone — i oczywiście w przypadku łączenia smartfona od Apple, wybieramy tę drugą opcję.

Następnie zostajemy przeniesieni na ekran parowania urządzeń za pomocą protokołu Bluetooth. W tym celu aplikacja generuje kod QR, który musimy zeskanować aparatem w telefonie. Po zrobieniu tego, smartfon przeniesie nas do aplikacji Łącze do Windows — a jeśli nie macie jej pobranej, to zostaniecie przeniesieni na stronę tego programu w App Store.

Parując urządzenia, musimy sprawdzić, czy kod wyświetlany na naszym smartfonie jest taki sam, jak na ekranie komputera z Windowsem. Jeśli tak, zatwierdzamy parowanie na jednym i drugim urządzeniu. Nastąpi ich łączenie.

Wtedy należy jeszcze dać aplikacji uprawnienia do synchronizowania wartości telefonu z komputerem. Możemy to zrobić poprzez smartfon, wchodząc w ustawienia Bluetooth i pozwalając na udostępnianie powiadomień systemowych, synchronizację kontaktów oraz pokazywanie powiadomień.

Kiedy zrobimy to wszystko… gotowe! Możemy dzwonić czy pisać wiadomości SMS do naszych kontaktów, przeglądać historię połączeń czy SMS-ów, widzieć wszystkie powiadomienia ze smartfona — mamy część funkcji, które do tej pory były zarezerwowane dla połączenia iPhone + Mac. Cały proces nie zajmuje więc dłużej niż 5 minut, a efekty są zadowalające.

Czy są jakieś minusy?

Niestety, chociaż najważniejsze funkcje są tutaj dostępne, tak nie mamy pełnej gamy możliwości. Łącząc iPhone’a z Windowsem nie jesteśmy w stanie mieć odpowiednika AirDropa do szybkiego przesyłu danych czy dostępu grupowych wiadomości iMessage. Trzeba na ten moment iść na pewne kompromisy — lecz kto wie, może kiedyś się to zmieni. Kiedy tak się stanie, z pewnością Was o tym poinformujemy.