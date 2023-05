Jak nagrać ekran w Windows 10 i Windows 11? Poradnik

Nagrywanie zawartości ekranu w Windows 10 i Windows 11 może nam pomóc na wiele sposobów. Ale jak to zrobić? Jakim programem nagrać ekran w systemie Windows?

Jak nagrać ekran w Windows Windows 11?

By nagrać ekran aplikacją "Wycinanie i szkicowanie" na Windows 11 wymagana jest wersja systemu 22621.1344 lub nowsza. Tutaj przeczytasz jak sprawdzić wersję systemu Windows.

Aplikacja Wycinanie i szkicowanie pozwala nagrać zawartość ekranu, z danej gry lub aplikacji w bardzo prosty sposób. By uruchomić aplikację, należy nacisnąć klawisz Windows na klawiaturze i wpisać "Wycinanie i szkicowanie" - tak włączamy aplikację. Jeśli jej nie zainstalowaliśmy, możemy przejść do Sklepu Microsoft, by ją pobrać.

Po uruchomieniu aplikacji naciskamy na przycisk "Nagrywaj" możemy wskazać pożądany obszar, który będzie nagrany albo zaznaczymy cały ekran. Podczas nagrywania możemy skorzystać z pauzy, by wstrzymać nagrywanie na pożądany czas i je wznowić, gdy tylko będziemy chcieli lub będziemy gotowi. Gdy nagramy już wszystko, czego potrzebujemy, klikamy na "Stop", a naszym oczom ukaże się okno dialogowe od zapisywania wideoklipu. Wskazujemy wtedy miejsce, gdzie chcemy zapisać nagranie i klikamy "Zapisz".

Jak nagrać ekran w Windows 10?

Aplikacja "Wycinanie i szkicowanie" nie jest niestety wspierana do nagrywania ekranu na Windows 10. Zamiast niej możemy skorzystać z wbudowanej aplikacji "Xbox Game Bar", która pozwala na nagrywanie zawartości ekranu w grach i aplikacjach. By wywołać pasek gry naciskamy na klawiaturze "Windows + G" i szukamy wzrokiem widżetu zatytułowanego "Ujęcie" odpowiadającego za nagrywanie.

Przycisk z kropką w środku rozpocznie nagrywanie, a później klikamy w tym samym miejscu, by zatrzymać nagrywanie. Xbox Game Bar zarejestruje zawartość ekranu z aplikacji, która była na wierzchu przed wywołaniem paska gier. Podczas nagrywania pojawi się dodatkowy widżet "Przechwyć status", gdzie kontrolujemy czas nagrania, możemy je zatrzymać oraz włączyć/wyłączyć przechwytywanie dźwięku z mikrofonu. By przejść do folderu z nagraniami naciskamy "Zobacz moje ujęcia".

Do naszej dyspozycji są też skróty klawiszowe:

Win+G - Otwórz Xbox Game Bar

Win+Alt+PrtScrn - Zrób zrzut ekranu

Win+Alt+G - Nagrywaj

Win+Alt+R - Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie

Win+Alt+M - Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania

Win+Alt+B - Rozpocznij/wstrzymaj transmisję

Win+Alt+W - Pokaż kamerę podczas transmisji

Dlaczego nie mogę nagrać ekranu w Windows 10 w trybie gry Xbox Game Bar?

Jeżeli nie możecie skorzystać z funkcji nagrywania w Trybie gier, upewnijcie się, że macie aktywowane wymagane opcje w Ustawieniach. Przechodzimy kolejno do Ustawienia -> Granie i na pasku po lewej naciskamy na Xbox Game Bar - tutaj sprawdzamy na samym szczycie, czy funkcja paska jest włączona. Następne w sekcji Ujęcia zaznaczamy opcję Rejestruj w tle podczas gry.

Możemy też zmienić ustawienia co do czasu nagrywania, zależności od wydajności i zasilania, zmodyfikować jakość dźwięku i włączyć mikrofon podczas nagrywania zawartości ekranu. Dostępna jest też opcja zmiany liczby klatek na sekundę, a także jakości wideo. Ważne jest, że możemy zrezygnować z rejestrowania ruchu kursora podczas nagrań, jeśli nie jest to nam potrzebne.