Najtańszy iPhone z opcją, której nie ma nawet zeszłoroczny flagowiec

Apple Intelligence, czyli sztuczna inteligencja od Apple, wywołuje wiele emocji jeszcze przed oficjalnym debiutem. Trudno się dziwić — bowiem mowa tu o firmie, która przez lata wsławiła się długoletnim wsparciem swoich smartfonów. A teraz dowiadujemy się, że ich zeszłoroczny flagowiec: iPhone 15, nie dostanie funkcji, która trafi do smartfonów tej jesieni. Co istotne: nie bez powodu napisałem o jesieni, bowiem z najnowszych informacji wynika, że nie będzie ona dostępna w dniu premiery najnowszego iOS, dopiero kolejna wersja przyniesie wsparcie dla nowej ery zaawansowanych algorytmów Apple Intelligence.

Źródło: Depositphotos

Apple Intelligence na iPhone SE 4. To opcja, której pozazdrości iPhone 15

Kontrowersje to jedno, ale świat idzie dalej i z perspektywy Apple liczy się nie to co było, a to co będzie. Z dotychczasowej oferty ich smartfonów Apple Intelligencje ma być obsługiwane wyłącznie przez iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Wszystkie nadchodzące urządzenia mają jednak bez większego problemu obsługiwać te funkcje. Tym samym mówi się, że w tym roku obsłużą je iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max.

Ale na tym jeszcze nie koniec, bo z najnowszych informacji którymi podzielił się ze światem Mark Gurman wynika, że Apple Intelligence ma obsłużyć także nadchodzący iPhone SE. Czyli najbardziej budżetowy smartfon w ofercie giganta, który od zawsze jest jednym krokiem w przeszłości.

Nadchodzący iPhone SE 4, jak wynika z dotychczasowych plotek i przecieków, ma działać w oparciu o układ A17 Pro i oferować 8 GB pamięci RAM. A to już zestawienie, które ma być w pełni wystarczające do obsługi Apple Intelligence.

Apple Intelligence: nowa era AI od Apple. Ale spokojnie, w Polsce z większości funkcji i tak nie skorzystamy - przynajmniej na starcie

Apple Intelligence ma wprowadzić Apple w nową erę wykorzystywania zaawansowanych algorytmów AI. Firma opowiedziała o swojej wizji na tegorocznym WWDC pokazując rozmaite scenariusze i wielokrotnie akcentując dwie rzeczy: że podstawowe zadania będą odbywać się bezpośrednio na urządzeniu, cała reszta zaś na chmurze, którą przedstawili jako najbezpieczniejszą na świecie.

Poza tym iPhone'y, iPady oraz komputery Mac nauczą się generowania obrazków oraz autorskich awatarów (tzw. Genmoji). Ponadto Siri ma nadgonić konkurencję i dzięki nowym sztuczkom stać się dużo lepszą i bardziej intuicyjną w obsłudze asystentką. Skorzysta ona także z wiedzy ChatGPT — dzięki czemu odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania. Jeżeli zaś regularnie przeszukujecie wasze biblioteki obrazków dla konkretnych treści - teraz to będzie znacznie łatwiejszym zadaniem. O Apple Intelligence wzbogacone zostaną nawet aplikacje tak podstawowe z punktu widzenia użytkownika smartfona jak Notatki i... połączenia.

Niestety, fatalna wiadomość jest taka, że najpierw większość z tych opcji podziałać ma wyłącznie w języku angielskim. Dopiero w przyszłości Apple ma wprowadzać wsparcie dla kolejnych. Kto wie, może kiedyś doczekamy się nawet tej mitycznej Siri po polsku na którą rzekomo czekają miliony. Może i czekają jak na Asystenta Google, o którym większość z oczekujących już dawno zapomniała.