Redesign popularnych serii urządzeń zawsze budzi ogrom emocji. Żyjemy w czasach, gdy giganci odświeżają swoje produkty co roku - serwując szybsze układy i małe usprawnienia. Jeżeli jednak chodzi o zmianę wyglądu urządzeń — te mają miejsce raz na kilka lat. Po co zmieniać coś, co działa? No ale właśnie — co jakiś czas wypada. Dlatego iPhone'y regularnie dostają nowy kształt który trwa z nimi przez kilka lat, a komputery nie są w tym gorsze. Design który Apple zaserwowało w 14- i 16-calowych MacBookach okazał się strzałem w dziesiątkę. Użytkownicy docenili ten format - choć większość jest już zmęczona corocznymi aktualizacjami laptopów, które nowości wnoszą tyle co kot napłakał.

Jak wynika jednak z najświeższych informacji - nadchodzące komputery z układami Apple Silicon M4 mają przynieść trochę zmian wizualnych. A w pierwszej kolejności nowości doczekają się... akcesoria!

fot. Kamil Świtalski

Komputerowe nowości od Apple. W tym roku - akcesoria!

Jeżeli liczycie na to, że Apple wprowadzi jakieś drastyczne zmiany w designie samych urządzeń to... nic z tych rzeczy. Myślę, że nowe warianty kolorystyczne to więcej niż wystarczające — bo tak długo jak gigant nie ma pomysłu na to jak pozbyć się niesławnego zakola w MacBookach, nie bardzo ma co kombinować. iMaki i Maki Mini też się wciąż trzymają i nie trzeba im trzeba. Jednak przecieki sugerują, żę w tym roku nareszcie Apple zacznie odchodzić od ładowania Lightning. Firma ma porzucić swój autorski standard na rzecz USB-C — i w tym roku nareszcie Magic Keyboard, Magic Trackpad oraz Magic Mouse doczekają się stosownej aktualizacji. Same komputery z układami M4 których w tym roku spodziewamy się uświadczyć od Apple pod koniec roku mają zachować tę samą formę.

Zmiany w wyglądzie komputerów Apple? Nie wcześniej, niż w przyszłym roku

Jeżeli wstrzymujecie się z aktualizacją komputera do czasu aż ten zmieni design, to... jeszcze chwilę poczekacie. Warto mieć na uwadze że to wciąż tylko nieoficjalne informacje. Jednak Mark Gurman w najnowszym newsletterze opublikowanym na łamach Bloomberga informuje, że w przyszłym roku możemy spodziewać się "dramatycznej" zmiany w jednym z komputerów Apple. I tutaj najważniejszym kandydatem wydaje się Mac Mini, który wygląda właściwie tak samo od... blisko półtorej dekady. Jedyne zmiany jakich doczekała się konstrukcja to uwspółcześnione porty. Bo przez tych kilkanaście lat sporo się jednak zmieniło w standardach z których na co dzień korzystamy.

Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ostatnie konstrukcje komputerów Apple są... dobre. Czy idealne? Nie - ale na pewno nie są tak wadliwe jak miało to miejsce w przypadku ciemnej ery komputerów z klawiaturami motylkowymi...