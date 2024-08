Mac mini będzie jeszcze bardziej mini

Niezawodny Mark Gurman z Bloomberga jak zwykle dostarcza nam najnowszych informacji z obozu Apple. Jak wynika z jego najnowszego wpisu, jesienią może zadebiutować całkowicie nowy Mac mini, który będzie zszokował nas swoimi wymiarami. To ciekawa zmiana, bo obecny design tego komputera pamięta jeszcze czasy Steve'a Jobsa. Mac mini w obecnym kształcie dostępny jest od 2010 roku, czyli już niemal 14 lat. Owszem w tym czasie przeszedł spore zmiany, między innymi zrezygnowano z procesorów Intela, na rzecz układów z rodziny M, ale mimo wszystko format obudowy nie uległ zmianie.

Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że skoro topowe procesory Apple mogą być montowane w cieniutkich tabletach to i Mac mini może być znacznie mniejszym urządzeniem. I wygląda na to, że w tym roku wreszcie to nastąpi. Według Gurmana nowy Mac mini będzie tylko niewiele większy niż Apple TV 4K, głównie ze względu na wysokość. Oznacza to, że najmniejszy komputer Apple będzie bardzo ciekawym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy kochają minimalizm. Oczywiście wraz z nową wersją urządzenia odświeżona zostanie również specyfikacja. Obecnie w serii Mac mini mamy procesory M2. Jesienią zadebiutują w niej układy M4, które dają większe możliwości odnośnie wykorzystania sztucznej inteligencji.

Niestety mniejsze rozmiary oznaczają też, że prawdopodobnie nowy Mac mini będzie miał jeszcze mniej portów. Gurman wspomina o wersji wyposażonej przynajmniej w trzy porty USB-C, gniazdo zasilania oraz port HDMI. Biorąc pod uwagę rozmiary przystawki Apple TV, wiele więcej pewnie w podobnej obudowie nie da się zmieścić. Z drugiej strony większość posiadaczy Maców i tak korzysta z bezprzewodowych akcesoriów, a jedynym portem, którego faktycznie może brakować jest LAN/RJ-45. To nie jest jednak jeszcze przesądzone. Tak samo ja premiera tego komputera jeszcze w tym roku.

Według Gurmana w pierwszej kolejności powinien zadebiutować model z podstawowym procesorem M4. Na wersję z wydajniejszym układem M4 Pro będziemy musieli poczekać przynajmniej do października. Pozwoli on wypełnić lukę między obecnym mini, a wydajniejszymi komputerami Mac Studio i Pro, które układ M4 dostaną dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.