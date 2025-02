Władze chcą dostępu do zaszyfrowanych danych Apple – zagrożeni także Polacy

Jednym z głównych filarów marketingowego przekazu Apple jest bezpieczeństwo danych użytkowników. iPhone od samego początku uchodził za względnie bezpieczne urządzenie, przetwarzające możliwie jak najwięcej danych lokalnie i korzystające z szyfrowania end-to-end w iMessage czy FaceTime. Apple w 2022 roku rozszerzyło tę funkcjonalność o zaawansowane szyfrowanie danych w iCloud, dzięki któremu tylko użytkownik ma dostęp do zdjęć, plików czy dokumentów, trafiających do jabłkowej chmury. To właśnie ta opcja nie spodobała się nagle brytyjskim urzędnikom, naciskającym na Apple w celu umożliwienia „awaryjnej” opcji podglądania zaszyfrowanych treści. Ta sprawa dotyczy nie tylko obywateli UK.

Karta podglądaczy – brytyjskie władze domagają się skandalicznych uprawnień

Jak podaje Washington Post, brytyjski rząd wydał niejawne rozporządzenie, wymuszające na Apple umożliwienie organom rządowym przeglądanie zaszyfrowanych treści, należących do klientów kalifornijskiego giganta. W artykule podkreślono, że takie działania nie mają znanego precedensu w głównych demokracjach, dlatego ugięcie się przed brytyjskim rządem byłoby dla Apple – i ogółu branży tech – wielką porażką i międzynarodowym skandalem. Dlaczego? Bo sprawa nie dotyczy tylko samych obywateli UK.

Źródło: Apple

Biuro ministra spraw wewnętrznych miało dostarczyć Apple dokument zwany „technical capability notice”, który upoważnia polityków do kompleksowego przeglądania zaszyfrowanych danych, nawet jeśli ich właściciel nie mieszka w UK i nigdy nawet tam nie był. Oznacza to, że w praktyce władze UK uzyskałby dostęp także do prywatnych danych Polaków. Po co? Cóż, brytyjskie władze tłumaczą to narodowym bezpieczeństwem.

Wielka Brytania boryka się obecnie z dużą przestępczością, szczególnie w stolicy. Dlatego też w negocjacjach z Apple rząd podpiera się brytyjską ustawą o uprawnieniach śledczych z 2016 roku, która upoważnia organy ścigania do swego rodzaju wymuszania na firmach technologicznych współpracy w sprawach kryminalnych. Nakłada ona obowiązek pomocy i udostępniania danych, ale z tymi zaszyfrowanymi jest jeden problem.

Apple obiecało swoim klientom, że tylko oni mają dostęp do swoich danych w chmurze i co prawda istnieje możliwość stworzenia tylnych drzwiczek, umożliwiających policji przeglądanie zgromadzonych w iCloud treści, ale to stanowiłoby poważne naruszenie prywatności.

Brytyjskie władze twierdzą, że szyfrowanie end-to-end w iCloud to narzędzie służące między innymi przestępcom i terrorystom, podkreślając tym samym, że prywatność użytkownika łamana będzie tylko w określonych sytuacjach, ale to żadne pocieszenie dla krytyków tego rozporządzenia – prześmiewczo nazywają je „kartą podglądaczy”.

Katastrofa dla prywatności – amerykański senator krytykuje władze UK

Pomysł władz spotkał się ze szczególną krytyką na zachodzie – w końcu ktoś ośmielił się żądać swobodnego dostępu do danych obywateli kraju wyjątkowo ceniącego sobie prywatność i wolność. Tak skomentował to Ron Wyden, członek Senackiej Komisji Wywiadu USA

Pozwolenie obcym rządom na potajemne szpiegowanie Amerykanów byłoby nie do pomyślenia i stanowiłoby katastrofę dla prywatności i bezpieczeństwa narodowego USA

No dobrze, ale czy Apple musi się zgodzić? Cóż, nie do końca, ale z sytuacji nie ma łatwego wyjścia. Gigant może się co prawda odwołać, ale nie może opóźniać realizacji rozporządzenia w trakcie apelacji. Co więc zostaje? Rezygnacja z szyfrowania danych w iCloud na terenie UK.

Użytkownicy Maców, iPadów i iPhone’ów z Wielkiej Brytanii zachwyceni nie będą, ale mogą w tej sytuacji denerwować się jedynie na swoich rządzących. To bowiem ze strony Apple jedyna metoda, by uniknąć globalnego skandalu. Oby tylko władze innych państw nie poszły tą samą drogą.