Ważna premiera Apple już w przyszłym tygodniu. Na ten telefon czeka wiele osób

Wygląda na to, że pierwsza premiera Apple w tym roku może mieć miejsce znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy. Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, Apple prawdopodobnie po cichu wprowadzi w przyszłym tygodniu do sprzedaży nowego iPhone'a SE 4. generacji.

Apple odświeża serię iPhone SE co kilka lat. Obecny model debiutował w marcu 2022 roku, więc już najwyższa pora aby go odświeżyć. Dotychczasowe plotki mówiły o premierze na przełomie marca i kwietnia, ale wygląda na to, że iPhone SE 4 może zadebiutować już w przyszłym tygodniu. Apple nie szykuje z tej okazji żadnej konferencji prasowej, prawdopodobnie dostaniemy po prostu informację prasową, a wkrótce potem nowy model trafi do sklepów. Niestety zapowiada się też, że będzie wyraźnie droższy.

iPhone SE 4. generacji

Obecnie sprzedawany iPhone SE 3. generacji trąci już myszką. Jego design pamięta jeszcze czasy iPhone 6, czyli ma praktycznie 10 lat. Mimo tego nadal sprzedawany jest w stosunkowo wysokiej cenie - 2299 złotych za wersję z chipem A15 i 64 GB pamięci. Podejrzewam jednak, że nie cieszy się zbyt dużą popularnością, dlatego też Apple przygotowało nowy model. Tym razem mamy otrzymać już znacznie nowocześniejszy wygląd, prawdopodobnie podobny do iPhone 14, czyli z ekranem z wąskimi ramkami oraz notchem na aparat i czujnik FaceID. Do tego znajdziemy tu tylko jeden obiektyw aparatu oraz zapewne 128 GB pamięci na dane.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nowy iPhone SE 4 ma wspierać Apple Intelligence, a to oznacza układ A17 Pro lub A18 oraz 8 GB pamięci RAM. To sprawi, że model ten będzie wspierany jeszcze przez wiele lat. Według ostatnich doniesień dostaniemy też ekran AMOLED zamiast LCD oraz oczywiście port USB-C do ładowania. To wszystko niestety odbije się też na cenie. SE 3. generacji kosztował 429 USD, co w Polsce przekładało się na 2299 złotych. Nowy model będzie zapewne wyceniony drożej (499 USD?), ale biorąc pod uwagę, że iPhone 14 128 GB można dzisiaj kupić za 2699 złotych, nie będzie to zapewne duża różnica.

Co jeszcze szykuje Apple?

Gurman przy okazji wspomniał, że pierwsza połowa roku będzie dla Apple bardzo pracowita. Niedługo do oferty powinny też trafić nowe Macbooki Air z procesorem M4, nowa generacja Apple TV, a także nowy bazowy iPad oraz nowa generacja tabletów iPad Air.