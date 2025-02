iPhone ci niepotrzebny, Apple z nową propozycją dla każdego

Apple dzisiaj w końcu ujawniło aplikację, która została pierwszy raz dostrzeżona jakiś miesiąc temu w kodzie wersji beta iOS 18.3. Aktualizacja systemu operacyjnego już oficjalnie do nas zawitała, więc najwyraźniej firma uznała, że przyszła najwyższa pora na ujawnienie nowości.

Oto Apple Invites! Aplikacja, w którą wciągniesz znajomych

Apple ogłosiło dziś premierę Apple Invites – nowej aplikacji na iPhone’a, która ułatwia tworzenie zaproszeń na różne okazje, umożliwiając organizowanie spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dzięki Apple Invites użytkownicy mogą bez trudu projektować i udostępniać zaproszenia, akceptować lub odrzucać otrzymane propozycje. Co ciekawe, aby zaproszenie zaakceptować, a także dodawać treści do wspólnych albumów i tworzyć dedykowane playlisty w Apple Music. Aplikacja jest już dostępna do pobrania w App Store oraz do używania online na icloud.com/invites. Dodatkowo subskrybenci iCloud+ mogą wysyłać zaproszenia, które można zaakceptować i co ciekawe wcale nie trzeba posiadać urządzenia, ani nawet konta Apple!

„Dzięki Apple Invites wydarzenie budzi się do życia w momencie utworzenia zaproszenia, a użytkownicy mogą dzielić się pięknymi wspomnieniami nawet po zakończeniu spotkania. Apple Invites łączy w sobie możliwości iPhone’a, iCloud i Apple Music, które nasi użytkownicy znają i uwielbiają, co upraszcza planowanie wyjątkowych spotkań”, powiedział Brent Chiu-Watson, starszy dyrektor Apple w pionie Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud

Trzeba przyznać, że po włączeniu filtra na wszystkie marketingowe hasła... Ta aplikacja to naprawdę fajna sprawa! Nie robi niczego odkrywczego, w żadnym razie, lecz w ramach jednej aplikacji ułatwia to co się już i tak często dzieje na przestrzeni różnych appek. W końcu ile razy się skrzykuje z przyjaciółmi, aby każdy zrzucił w Messengerze czy na Telegramie wszystkie zdjęcia ze spotkania? Do tego są także tworzone wspólne playlisty na Spotify, a wspomnienia z imprezy ujrzycie dopiero na Instagramie. Z drugiej strony, Apple już teraz ma w swojej ofercie parę kolaboracyjnych aplikacji i... Po prostu są? Ilu z was jeszcze pamięta o Freeform?