Najgorętsza premiera ostatnich miesięcy lub lat. A to tylko „budżetowy” iPhone SE

iPhone SE (2020) – spodziewana niespodzianka

Lata plotek, pogłosek i przecieków doprowadziły nas do premiery online, która okazała się początkiem niemałej dyskusji. Ta ciągle trwa i chyba lepszym określenie byłaby tutaj „burza”, ponieważ tak wielu komentarzy i skrajnych opinii dawno nie widziałem. Za 2199 złotych dostajemy najnowszy procesor Apple A13 Bionic (ten sam co w iPhonie 11), naprawdę dobry aparat (ten z 11 lub Xr) oraz… obudowę iPhone’a 8. To dużo czy mało? W każdej wypowiedzi pojawi się nutka subiektywizmu, bo niektórzy wydając 2200 zł wolą wybrać bardziej nowoczesny wygląd, większy ekran (OLED) i gotowego do personalizacji Androida, a inni postawią na niezawodność i stabilność iOS-a oraz wsparcie trwające minimum 4 kolejne lata.

Trzeba sobie też powiedzieć wprost – nie brakuje klientów, którzy używając iPhone’ów 6, 6S i 7 nie będą chcieli wybrać większego urządzenia (X, XS, 11), a jednocześnie będą woleli pozostać w tym samym ekosystemie. Czy dla nich będzie miało znaczenie, że telefon ma grube ramki i 4,7-calowy ekran LCD? Żadna inna premiera nie wzbudziła tak wielu zażartych dyskusji, co debiut nowego iPhone’a SE.

O tych oraz wielu innych aspektach rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach. Miłego słuchania!

