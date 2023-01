Apple zaprezentowało nową aktualizację usług, dzięki której właściciele małych i średnich firm będą mogli lepiej promować swoje biznesy w aplikacji Mapy, stając się tym samym bardziej widocznym dla klientów. Niemalże tak dobrze, jak w Google Maps.

Prowadzisz firmę? Już dziś możesz samodzielnie stworzyć wizytówkę w Mapach Apple

Business Connect to nowa inicjatywa Apple, wprowadzająca garść ciekawych udoskonaleń, z których skorzystają nie tylko właściciele restauracji i sklepów, ale także ich klienci. Dotychczas gdy wybieraliśmy w mapach daną miejscówkę – na przykład bar lub hostel – otrzymywaliśmy skromną wizytówkę z podstawowymi informacjami, takimi jak godziny otwarcia, czy dane kontaktowe. Już dziś posiadacze własnych biznesów na całym świecie mogą własnoręcznie personalizować wizytówki dzięki narzędziu Business Connect.

Źródło: Apple

Co się zmienia? Firmy będą mogły umożliwić klientom dokonywanie rezerwacji, składanie zamówień czy oferować specjalne promocje, a także samodzielnie modyfikować wizytówki od strony wizualnej, zmieniając zdjęcia i logotypy.

„Apple Business Connect zapewnia wszystkim właścicielom firm narzędzia potrzebne do nawiązywania bardziej bezpośredniego kontaktu z klientami i zyskania większej kontroli nad tym, jak miliardy użytkowników postrzegają ich produkty i usługi oraz korzystają z nich każdego dnia” – Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple w pionie Services

Właściciele mogą zalogować się do konfiguratora pod tym adresem, korzystając z obecnego Apple ID lub założyć nowe konto specjalnie na potrzeby firmowe. To ważny krok w stronę dogonienia Google Maps, z którego użytkownicy często korzystają jak z wyroczni, by sprawdzić oceny, opinię czy najważniejsze informacje o obiekcie.

Obrazek wyróżniający: Apple