iPhone 15 przestaną się przegrzewać. Apple rozwiązuje problem

Premiera iPhone 15 bez wątpienia nie należy do najbardziej udanego startu nowych smartfonów Apple w historii. Ilość niedociągnięć i błędów sprawia, że jedynym pytaniem jakie ciśnie się na usta jest to o kontrolę jakości. Można bowiem odnieść wrażenie, że takowej zabrakło na każdym możliwym poziomie....

Premiera iPhone 15 bez wątpienia nie należy do najbardziej udanego startu nowych smartfonów Apple w historii. Ilość niedociągnięć i błędów sprawia, że jedynym pytaniem jakie ciśnie się na usta jest to o kontrolę jakości. Można bowiem odnieść wrażenie, że takowej zabrakło na każdym możliwym poziomie. Nie było jej na etapie produkcji, nie było na etapie testowania oprogramowania. Najprościej chyba powiedzieć, że najzwyczajniej w świecie jej... nie było.

Jednym z najbardziej irytujących niedopatrzeń które dotyczyć ma każdej słuchawek robiących jakikolwiek użytek z GPU było przegrzewanie się. Apple już kilka dni temu informowało, że faktycznie problem istnieje i za kilka dni się za niego zabierze. Jak powiedzieli, tak też zrobili.

fot. Kamil Świtalski

iOS 17.0.3 — nowa wersja oprogramowania już dostępna

Remedium na problemy z przegrzewaniem się rodziny iPhone 15 ma być aktualizacja oprogramowania. I to właśnie ona trafiła właśnie do użytkowników smartfonów Apple w postaci iOS 17.0.3. Według giganta z Cupertino, ma to zażegnać problem z przegrzewaniem się smartfonów. Nowa wersja oprogramowania jest już dostępna dla wszystkich urządzeń wspierających najnowszą wersję iOS. Jednak z oczywistych powodów — najbardziej powinna zainteresować właścicieli najnowszej linii smartfonów Apple.

fot. Kamil Świtalski

Jeżeli napotkaliście problemy z przegrzewaniem się urządzeń — dajcie znać jak sprawy mają się po aktualizacji. Nim Apple zabrało głos, sporo mówiło się na temat tego, że wina za przegrzewanie leży w konstrukcji iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Chwilę później okazało się, że analogiczne kłopoty występują także w "zwykłych" piętnastkach, gdzie nie zmieniono materiałów ani nie przemeblowano wnętrza jak w tytanowych Pro. Oby faktycznie zmiany w oprogramowaniu pomogły.