To, że Apple nie lubi się z nieautoryzowanymi serwisami, nie jest żadną tajemnicą. Wymiana na nieoryginalne części często prowadzi do dodatkowych problemów. Teraz w iOS pojawią się informacje czy wymienione w iPhonie elementy są oryginalne, czy pochodzą z nieznanego źródła.

Ostatnio w kwestii napraw sprzętów Apple sporo się zmienia. Zapowiedzi, że gigant przygotowuje się do udostępnienia części podzespołów iPhonów do samodzielnej naprawy, są tego dobrym przykładem. Zaskoczeni są nie tylko sami użytkownicy, ale i niezależni serwisanci. Jeszcze wcześniej pisaliśmy, że firma zmienia zdanie w sprawie podejścia do nieautoryzowanych serwisów. Naprawa ekranu iPhone'a 13 w nieautoryzowanym serwisie była praktycznie niemożliwa. Wymagała ona specjalistycznego sprzętu do "transplantacji" niezbędnego mikrokontrolera. Bez niego Face ID w nowym modelu z wymienionym ekranem zwyczajnie nie działał. Apple jednak się zreflektowało i zapowiedziało, że jednak pozwoli na wymiany, bez skomplikowanych procedur.

Nie znaczy to jednak, że Apple nagle będzie przychylnie spoglądało na serwisy oferujące części zamienne nieznanego pochodzenia. Firma stoi na stanowisku, że ich sprzęty działają dobrze tylko wtedy, gdy są naprawiane przez autoryzowanych specjalistów. I tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych. I wcale się nie dziwię. Znam sytuację, w której wymieniony ekran w iPhonie X na "nowy" przestaje działać na delikatnym mrozie - sam rejestruje dotyk, czasem go w ogóle nie rozpoznaje. Wymiana pogwarancyjna w nieautoryzowanym serwisie nie była kosztowała, jednak po czasie okazało się, że nie spełnia oczekiwań. Telefon w okresie zimowym, na zewnątrz, jest praktycznie bezużyteczny.

iOS pokaże czy wymienione w iPhonie części są oryginalne

Wraz z iOS 15.2 w Ustawienia > Ogólne > To urządzenie pojawi się historia wymian i napraw serwisowych. W zależności od modelu iPhone'a, w tej sekcji znajdziecie różne informacje:

Dla iPhone'a XR, XS, XS Max, i późniejszych (z uwzględnieniem iPhone'a SE 2. generacji), wyświetlane będą informacje o wymianie baterii,

Dla iPhone'a 11, iPhone'a 12 i iPhone'a 13 pojawi się informacja o wymianie baterii i ekranu,

Dla iPhone'a 12 i iPhone 13 będą dostępne informacje o wymianie baterii, ekranu oraz aparatów.

Apple będzie informowało czy wykorzystane do wymiany elementy są oryginalne, czy też pochodzą z niezaufanego źródła. W przypadku oryginalnych części będzie można sprawdzić więcej szczegółów na temat naprawy. System pokaże, kiedy była wykonana. Jeśli Apple rozpozna, że bateria, ekran lub aparaty zostały wymienione na zamienniki w nieautoryzowanych serwisach, wyświetlana będzie ikona trójkąta ostrzegawczego. Informować będzie o tym, że elementy mogą być nieoryginalne, pochodzą z innego iPhone'a lub nie działają prawidłowo.

Co więcej, w przypadku oryginalnych ekranów i baterii, może pojawić się adnotacja "Apple zaktualizowało informacje o urządzeniu dla tego iPhone'a". W skrócie oznacza to, że firma może zmienić część danych niezbędnych do poprawnego wykonania naprawy (kalibracja?), przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa lub przyszłego ulepszenia produktów. Nie zdradza to zbyt wielu szczegółów i nie wiadomo dokładnie, co to znaczy. Adnotacja ta nie ma mieć jednak wpływu na poprawne działanie telefonu i wymienionych w nim części.

Oczywiście informacji tych zabraknie w Ustawieniach, gdy w telefonie nie było żadnych wymian ani napraw serwisowych. Wymieniane elementy powiązane są z numerem seryjnym iPhone'a. Jeśli w toku innych napraw doszło do zmiany numeru (np. przy całkowitej wymianie urządzenia) dotychczasowe naprawy oraz części nie będą wyświetlane.