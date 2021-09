Firma Digital Care to dostawca programów do ochrony urządzeń, z których korzystają też nasi operatorzy. Z udostępnionych danych wynika, iż w tegoroczne wakacje w ramach tych programów przekazano do naprawy ponad 79 tys. smartfonów, czyli średnio jeden dziennie ulegał uszkodzeniu. W przypadku pozostałych miesięcy w roku liczba zgłoszeń takich napraw jest o 20% niższa.

Najczęstszymi powodami przekazania do naprawy smartfona, były uszkodzenia wyświetlacza - aż 80%. To o tyle dobra wiadomość, iż zwykle operatorzy samą ochronę wyświetlacza mają relatywnie tańszą. Z kolei za 10% napraw odpowiadało uszkodzenie wyświetlacza i innych elementów, a za 10% skutki zalania smartfona.

Maciej Ryszard Sierakowski, Key Account Director z Digital Care:

Telefon towarzyszy nam na co dzień, w praktycznie każdej sytuacji, wspiera w szkole, biznesie, życiu codziennym – stąd decydujemy się na coraz lepsze, a przez to droższe modele. Dzięki wykupionej ochronie telefonu klienci nie muszą ponosić często bardzo wysokich kosztów napraw. Cieszy nas, że rośnie odsetek świadomych klientów, którzy wybierają szersze zakresy ochrony, które w pełni zabezpieczają ich urządzenia. Dzięki temu chroniony przed uszkodzeniem jest nie tylko sam wyświetlacz, ale i inne elementy telefonu, a telefon jest chroniony także w wypadku zalania.

Okazuje się, że najdroższą naprawą w minione wakacje była naprawa Samsunga Galaxy Z Flip, której łączny koszt zamknął się w kwocie 4,6 tys. zł, czyli tyle ile kosztuje obecnie najnowsza wersja Samsunga Galaxy Z Flip 3. Sam koszt wymiany wyświetlacza wyniósł aż 2,5 tyś. zł.

Ciekawą informacją jest fakt, że prawie wszyscy użytkownicy smartfonów zabezpieczają je we własnym zakresie, na przykład folią ochronę, jednak w blisko połowie przypadków okazuje się to niewystarczające.

Źródło: Digital Care.