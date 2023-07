Nie kupujcie iPhone w sklepie Apple! Gigant doi polskich klientów na potęgę

Już niedługo premiera najnowszej odsłony smartfonów Apple - iPhone 15. Zeszłoroczna premiera iPhone 14 zaskoczyła oczekujących na obniżkę cen starszych urządzeń - co miało miejsce wcześniej rok do roku. Jak będzie w tym roku? Mimo niższej inflacji ciężko to przewidzieć, ale sprawdźmy ile kosztują one obecnie - po premierze iPhone 15 będziemy mieli co porównywać.

W tytule dałem określenie - w polskich sklepach, ale porównamy ceny ze sklepu Apple, z tymi dostępnymi w sklepie Media Expert. Dlaczego? Początkowo planowałem uwzględniać ceny dostępne na Allegro, ale odpadłem po kilku ofertach fabrycznie nowych iPhone, z folią itp., ale czytając dalej okazywało się, że powystawowe czy… aktywowane.

Wybrałem więc Media Expert z uwagi na największą dostępność wszystkich modeli od iPhone 12 - a nawet jak nie są dostępne online, w odróżnieniu od Euro RTV AGD można je jeszcze zamówić z dostawą do domu. Poza tym, w przypadku dostępności danych modeli w obu sklepach, ceny w Media Expert były niższe - można powiedzieć wręcz, że to aktualne ceny referencyjne w Polsce, z których korzystają też telekomy do ustalenia ceny wyjściowej. Generalnie, głównie w tym tekście chodzi mi o pokazanie poziomu cenowego w sklepie Apple w porównaniu z cenami w polskich sklepach, które nie są tak oderwane od rzeczywistości.

To też pewnego rodzaju nowość, bo do zeszłego roku wszyscy korzystali z cen w sklepie Apple, i trzymali je tak długo, aż samo Apple ich nie obniżyło, teraz okazuje się, że to ceny z kosmosu - zobaczcie sami.



Wprawdzie smartfonów iPhone 12 mini nie ma już w sklepie Apple, ale na start - by pokazać kuriozum tego, co się stało z cenami urządzeń Apple, zobaczcie ile kosztuje obecnie ten model z 64 GB w sklepie - 3 149,00 zł, prawie trzy lata po premierze.



Osobiście kupowałem ten sam model w marcu 2021 roku (ponad 2 lata temu) za… 3 099,00 zł. Powiecie, że można kupić go dużo taniej, to na Allegro dostępny jest za 2 695,00 zł - ale właśnie powystawowy.

Aktualna cena iPhone 12 64 GB

Przechodząc już do meritum i smartfonów, które sprzedaje jeszcze Apple w swoim sklepie. Najstarszy dostępny model (nie licząc SE) to iPhone 12 64 GB, którego możemy na dziś kupić za 3 899,00 zł.



Ten sam model iPhone 12 64GB kupimy w Media Expert za 3 287,46 zł, a więc o ponad 600 zł taniej niż życzy sobie za niego Apple.





Ceny iPhone Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 12 64GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł 600,00 zł iPhone 12 128GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł iPhone 12 256GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł 600,00 zł iPhone 12 mini 64GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 128GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 256GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł 450,00 zł

Dla przypomnienia - to był poziom zniżek w sklepie Apple za poprzedni model, bezpośrednio po premierze iPhone 13 (więcej szczegółów w tym wpisie - iPhone 13? Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać - kup iPhone 12).

Aktualna cena iPhone 13 i iPhone 13 mini 128 GB

W sklepie Apple obecnie cena za iPhone 13 i 13 mini w wersji 128 GB wynosi odpowiednio 4 499,00 i 3 999,00 zł.



Z kolei w Media Expert za droższy model zapłacimy dziś mniej niż w sklepie Apple za mini. iPhone 13 128 GB kosztuje 3 862,75 zł, a iPhone 13 mini 128 GB - 3 388,16 zł. Zwróćcie uwagę, że różnica wynosi znowu około 600 zł na korzyść elektromarketów w Polsce.



Aktualna cena iPhone 14 i iPhone 14 Plus 128 GB

Przechodzimy już do najnowszych iPhone 14 i iPhone 14 Plus w wersji 128 GB, kosztują one w sklepie Apple 5 199,00 zł i 5 899,00 zł.



Natomiast w Media Expert te same modele kosztują odpowiednio 4 189,00 zł i 4 799,00 zł, czyli już okolice tysiąca złotych taniej.



Aktualna cena iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max 128 GB

Najdroższe modele iPhone 14 Pro i Pro Max są już naprawdę poza skalą. W sklepie Apple kupicie je za 6 499,00 zł i 7 199 zł w najtańszych wersjach.



W Media Expert ponownie mamy ceny o około tysiąc złotych niższe - za iPhone 14 Pro zapłacicie 5 414,09 zł, a za iPhone 14 Pro Max - 6 180,99 zł.



Podsumowując - do dnia premiery iPhone 14, to Apple dyktowało ceny na polskim rynku, a teraz widać, że zawyża je o 600 zł do 1000 zł - z pewnością nie są one dostosowane do polskich realiów, co widać wyraźnie po różnicach w cenie za te same modele w polskich sklepach. Jeśli nosicie się więc aktualnie z zamiarem kupna starszego iPhone przed premierą iPhone 15, najlepiej zrobić to poza sklepem Apple, ewentualnie poczekać do premiery - myślę, że Apple zrówna wówczas obecne ceny do polskich warunków.