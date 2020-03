iPhone 9 Plus byłby sporym zaskoczeniem

Oczywiście nazewnictwo, z którego korzystają zagraniczne media oraz my, jest tylko umowne. Nie wiadomo, jak Apple planuje nazwać swoje nowe smartfony, ale niewykluczone, że tym razem wykorzystana zostanie pozostawiona przy okazji premiery iPhone X i iPhone 8 (Plus) luka, gdy pominięto liczbę 9. Zaprezentowanie większego niż klasyczne modele iPhone 9 byłoby jednak nie lada niespodzianką, ponieważ do tej pory tego rodzaju urządzenie było kojarzone nie tylko z niższą ceną, ale przede wszystkim ze skromniejszymi rozmiarami (wyświetlacza). Przypomnę, że iPhone z rodziny Plus posiadały ekran o przekątnej 5,5 cala, podczas gdy podstawowe zaledwie 4,7 cala. Dotychczasowy tańszy i i mniejszy iPhone SE – którego obudowę oparto na starszych modelach 5 i 5S – oferował ekran o przekątnej zaledwie 4 cale, a mimo to wielu użytkowników do dziś ceni sobie tak minimalistyczny rozmiar.

Co pokaże Apple na wiosnę?