To jednak będą wiosenne premiery Apple? W sklepie pojawiły się nowe słuchawki giganta

Powerbeats 4: nowe słuchawki Apple pojawiły się w amerykańskim sklepie

Sytuacja dość… niecodzienna. I choć nie jest to pierwszy raz, kiedy obecność produktu w sklepie jest jednocześnie jego zapowiedzią i premierą (pamiętacie jak sprzedano nowego Chromecasta przed jego oficjalnym startem? no właśnie), to zawsze dziwi. O słuchawkach Powerbeats 4 plotkowało się już dość długo, ale gigant z Cupertino nie zabrał głosu w temacie. Aż tu jeden z mieszkańców Stanów Zjednoczonych zobaczył… nowy model słuchawek na regale w sklepie Walmart. Ale poza tym, że czekały tam na nie nowe, jeszcze niezapowiedziane, słuchawki, to okazały się one być zaskakująco tanie. Poprzednia generacja startowała w cenie 199$, tutaj zaś — jak widać na załączonym obrazku — przyjdzie za nie zapłacić tylko 149$. Błąd?

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB — 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020

Urządzenie dostępne jest w trzech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym oraz czerwonym. Ten ostatni miałby najwyraźniej zastąpić czarno-czerwony wariant, w którym dostępne były PowerBeats trzeciej generacji. Ponadto słuchawki miałyby podebrać odrobinę pomysłów droższemu rodzeństwu: Powerbeats Pro. Udoskonalona konstrukcja ma nie tylko brzmieć lepiej, ale także lepiej leżeć w uchu. Trudno też nie zauważyć deklaracji związanych z dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu: już nie dwanaście, a piętnaście godzin. Miłośnicy głosowej asystentki także mają powody do radości: Powerbeats 4 są bowiem napędzane czipem H1, który serwuje funkcję aktywacji jej prostą komendą hey Siri. Nie trzeba będzie już sięgać po dodatkowe przyciski znajdujące się na obudowie.

Na tę chwilę można spokojnie założyć, że obecność Powerbeats 4 w sklepie sieci Walmart to… najzwyklejsza w świecie pomyłka. Urządzenia prawdopodobnie miały trafić na półki nieco później — ale przez tę wpadkę mamy oficjalne potwierdzenie, że produkt o którym się co nieco plotkowało faktycznie istnieje. To daje też odrobinę nadziei, że takiej cichej wiosennej premiery mogą doczekać się także inne urządzenia.

