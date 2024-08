iPhone 16 otrzyma nowy przycisk na obudowie. Oto do czego posłuży

Oficjalna premiera iPhone 16 już za kilka tygodni, ale już teraz roi się od plotek i przecieków na temat urządzenia... a właściwie to całej linii urządzeń. Jak co roku skutecznie psują one niespodzianki jakie przygotowuje dla nas Google, co raczej niespecjalnie powinno kogokolwiek dziwić.

W ubiegłym roku iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max doczekały się przycisku czynności. Nowy element obudowy, choć tak naprawdę oferujący ogrom możliwości dzięki aplikacji Skróty, nie spotkał się ze specjalnie ciepłym przyjęciem i wielką popularnością. Mam wrażenie, że Apple nie do końca wiedziało jak to odpowiednio sprzedać i zareklamować. W tym roku gigant z Cupertino ma przygotowywać zupełnie nowy klawisz na obudowie urządzenia. Tym razem ma on być dużo łatwiejszy w obejściu i... najzwyczajniej w świecie: bardziej intuicyjny.

fot. Kamil Świtalski

Nowy przycisk na obudowie iPhone 16 skupi się na fotografii. Oto jak będzie działał

O tym że Apple pracuje nad zupełnie nowym klawiszu na obudowie iPhone 16 który ma przysłużyć się przede wszystkim do bardziej precyzyjnej i wygodnej obsługi aplikacji aparatu mówiło się już od dawna. Im bliżej premiery nowej linii smartfonów, tym więcej informacji na jego temat trafia do sieci. I z najnowszych informacji wynika, że klawisz ten będzie pozwalał nie tylko na "wciśnięcie" - ale także będzie oferował wsparcie całego szeregu gestów. Z przecieków wynika, jakoby miał on pozwalać na:

lekkie naciśnięcie, aby ustawić autofokus podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu;

mocniejsze naciśnięcie ("wciśnięcie"), aby zrobić zdjęcie;

gest przesunięcia po przycisku w jedną ze stron, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Ponadto wspomina się także o geście, który pozwoli na przełączanie się między trybem zdjęć, a trybem wideo.

Nowe opcje uczynią aparat smartfona jeszcze wygodniejszym w obsłudze

Można dyskutować długo na temat tego czy smartfon jest "prawdziwym" aparatem i "prawdziwą" kamerą. Prawda jednak jest taka, że z takich rozwiązań także profesjonaliści korzystają coraz więcej i coraz częściej. Ostatnio nawet na polskim rynku miał miejsce dość spory projekt z wykorzystaniem smartfonów Apple - a mianowicie jedna z lokalnych gwiazd muzyki skorzystała z kamer w iPhone'ach przy tworzeniu teledysku. Więcej o całym procesie opowiedział Łukasz Kotkowski z Kanału o Technologii, który miał okazję przyglądać się temu projektowi z bliska:

A skoro z każdym rokiem moduły te są jeszcze lepsze i doskonalsze, to raczej nikogo nie powinno też specjalnie dziwić, że Apple nareszcie postanowiło zrobić krok w kierunku jeszcze wygodniejszej obsługi — i to nie tylko z poziomu ekranu dotykowego.

Na ten moment warto mieć jednak na uwadze, że wciąż poruszamy się w sferze plotek, przecieków i domysłów. Ale są one na tyle nasilone i konkretne, że naprawdę zdziwiłbym się gdyby się nie sprawdziły.