Oto najpopularniejsze VOD w Polsce. Jestem w szoku

W lipcu 2024 roku rynek VOD w Polsce wykazał dość zaskakujące trendy i różnice między platformami. Netflix pozostaje niekwestionowanym liderem rynku, z udziałem 52.24% i 9 898 524 użytkowników, co pokazuje, że nadal przyciąga największą liczbę widzów i utrzymuje ich zaangażowanie na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę fakt, jak wiele razy słyszeliśmy o "końcu" Netfliksa, platforma nie ma żadnych powodów do niepokoju - wręcz przeciwnie, udział w czasie spędzanym przed ekranami (OTT i VOD) przez widzów pokazuje, że to gigant i wieloletni lider rynku jest wybierany najczęściej. Pomimo ograniczeń we współdzieleniu kont i wzrostu opłat, użytkownicy cały czas najchętniej sięgają właśnie po ten serwis. Pytanie, jak wiele osób korzysta z kont premium kupowanych w inny sposób niż bezpośrednia subskrypcja - ten proceder jest nadal bardzo popularny, co widać po ofertach na różnych serwisach aukcyjnych i nie tylko.

Najpopularniejsze VOD w Polsce - lipiec 2024

Źródło: Depositphotos

Max (dawniej HBO Max) zajmuje drugie miejsce z udziałem 10.99% i 3 816 072 użytkowników, co może wynikać z bogatej oferty treści łączącej niejako dwie różne grupy odbiorców, a także popularność Igrzysk Olimpijskich, które w całości można było śledzić właśnie na Max i to w każdym pakiecie. Serwis Warner Bros. Discovery wskoczył na drugie miejsce i przekroczył próg 10%, co na tle kilku poprzednich miesięcy będzie sukcesem, ale sytuacja może zmienić się jesienią, gdy oferta sportowa Max nie będzie tak atrakcyjna, a za dostęp do relacji na żywo trzeba będzie dopłacić dokupując osobny pakiet. Dodam, że w ostatnim czasie pojawiły się nawet wzmianki o ewentualnej sprzedaży TVN-u przez WBD, co spowodowałoby usunięcie treści stacji z Max i prawdopodobny ich powrót na Playera.

Podium w lipcu zamyka Disney+ z udziałem 6.95% i 2 988 090 użytkowników, co jest całkiem dobrym wynikiem, ale zacząłem zastanawiać się, czy platforma nie przespała odrobinę okresu wakacyjnego. Oczywiście nie jest to czas wzmożonej aktywności widzów, ze względu na częste wyjazdy i dobrą pogodę nie spędzają oni tak dużo czasu przed ekranami, ale z drugiej strony Netflix czy Apple TV+ wydawały się mieć naprawdę obszerne listy nowości, które zapewniły im niemały rozgłos. Disney+ oczywiście także zapewniło sporo rozrywki, a dyskusje i zaangażowanie generowały między innymi nowe sezony "The Beara" czy "Zbrodni po sąsiedzku", ale jedne z największych marek, jak Star Wars czy Marvel nie błyszczały pełnią blasku, co zawsze wywołuje niemałe zainteresowanie.

TVP VOD ma udział 6.12% i 1 991 952 użytkowników, przyciągając zapewne widzów głównie dzięki lokalnym treściom i programom informacyjnym, natomiast walczące o polskiego widza Prime Video ma udział 4.87% i 3 133 566 użytkowników, starając się zachęcić widzów nie tylko niską ceną pakietu, ale także coraz częstszymi polskimi premierami, ale warto dodać, że czas spędzony na platformie jest krótszy niż u konkurencji. Player, który niegdyś walczył o najwyższe pozycje, teraz ma udział na poziomie 4.31% i 2 511 324 użytkowników, co daje mu szóste miejsce. To teraz darmowa platforma, kluczowe treści powędrowały na Max, więc kolejne miesiące mogą okazać się jeszcze mniej udane. Topke 10 serwisów VOD zamykają CANAL+ online, Polsat Box Go, SkyShowtime i CDA. Zasięgowo platformy mają naprawdę sporą liczbę użytkowników, na co na pewno wpływ mają transmisje sportowe w przypadku dwóch pierwszych z wymienionych serwisów, ponieważ wiele rozgrywek pokazywanych jest tylko tam. Ze względu na przerwę w publikacji statystyk Mediapanelu PBI/Gemiusa nie porównamy lipca z poprzednim miesiącem, ale we wrześniu zobaczymy, jak wypadną obydwa wakacyjne miesiące.