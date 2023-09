iPhone 15 Pro: przycisk czynności. Sprawdzamy jak działa i co potrafi nowy klawisz na obudowie iPhone'a!

Jedną z największych nowości w linii tegorocznych iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max jest zupełnie nowy klawisz, który trafił na tamtejszą obudowę. Mowa o przycisku czynności, który zastąpił przełącznik na lewej krawędzi urządzenia. Ten sam, który odpowiedzialny był za całkowite wyciszanie smartfona. Teraz stać go na wiele więcej. Co potrafi i jak działa przycisk czynności w iPhone 15 Pro?

Przycisk czynności w iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max

W kwestii konstrukcji nie ma tutaj absolutnie nic niespodziewanego. Zamiast przełącznika — jest po prostu trzeci klawisz na lewej krawędzi smartfona, tuż nad tymi odpowiedzialnymi za podgłaśnianie oraz ściszanie urządzenia. We wszystkich innych modelach smartfonów Apple jedną opcją jaką mogliśmy wywoływać z tego poziomu było całkowite wyciszanie dźwięków. Teraz otrzymaliśmy zupełnie nowe opcje: jakie?

Jednym z nich jest przełączanie do trybu cichego. Dalej zaś czekają: tryb skupienia, aktywacja aparatu (włącznie z automatycznym przejściem do wskazanej przez nas opcji), latarka, notatka głosowa i lupa. Dalej zaś czekają najbardziej zaawansowane opcje — te związane z bezpośrednim użyciem aplikacji skróty lub skorzystaniem z którejś opcji dostępności. Wisienką na torcie pozostaje zaś... brak jakiejkolwiek czynności! Co ciekawe — to chyba jedyna z opcji w sekcji "Ustawienia" na iOS która ma inny interfejs graficzny. Jak wygląda w praktyce możecie podejrzeć na poniższych zrzutach:

1 / 11

Jak widać — opcji które można tam przyporządkować jest sporo. Samo wciśnięcie klawisza na dynamicznej wyspie poinformuje nas o funkcji (np. że dźwięki są wyłączone). Przytrzymanie go zaś — wprowadzi zmianę. Co ciekawe — jako że w najnowszych smartfonach nie sprawdzimy już na obudowie czy dźwięki są wyciszone czy nie, obok zegarka w lewej górnej krawędzi ekranu czekać na nas będzie ikonka z powiadomieniem dotyczącym aktywacji trybu cichego. Mowa o przekreślonym dzwoneczku.

1 / 5

Za nowym przyciskiem idzie sporo nowych opcji — i prawdopodobnie do jego najbardziej efektywnego wykorzystania dla potrzeb każdego z nas potrzeba wypracować sobie odpowiednie workflow pracy. Jako użytkownik który ZAWSZE korzysta z trybu cichego, a dostęp do aparatu i latarki ma na ekranie blokady — najbardziej skłaniam się ku jednemu ze skrótów. Ale fajnie, że nareszcie mamy wybór!