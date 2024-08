Znamy premiery na SkyShowtime! Wraca kultowy serial!

Poznaliśmy filmy i seriale, które trafią we wrześniu na SkyShowtime. Jakie nowości będzie można obejrzeć niebawem na platformie?

Wrzesień na SkyShowtime zapowiada się całkiem interesująco, z premierami zarówno nowych sezonów popularnych seriali, jak i długo oczekiwanymi premierami filmów. W katalogu pojawią się różnorodne gatunki, od komedii, przez kryminały, aż po animacje dla najmłodszych. Na szczególną uwagę zasługują premiery seriali takich jak "Tulsa King", "Douglas is Cancelled" czy kontynuacja kultowego "Frasiera". Z kolei kinomaniacy będą mieli okazję obejrzeć nowe filmy, takie jak "Przeklęta woda" czy "Żegnajcie laleczki".

Nowe seriale i kontynuacje - wrzesień na SkyShowtime

Wśród premier serialowych, "Tulsa King" powraca z drugim sezonem, który obiecuje jeszcze więcej emocji i akcji. Historia Dwighta „Generała” Manfredi, granego przez Sylvestra Stallone’a, kontynuuje wątki z pierwszego sezonu, gdzie mafijny boss po latach spędzonych w więzieniu próbuje odnaleźć się w zupełnie nowym otoczeniu – Tulsy. Zepchnięty na margines przez własną rodzinę, Dwight zaczyna budować nowe przestępcze imperium, co prowadzi do kolejnych napięć i konfliktów. Serial, który zdobył uznanie krytyków i widzów, z pewnością nie zawiedzie fanów w kolejnym sezonie.

Innym interesująco zapowiadającym się tytułem jest "Douglas is Cancelled", który porusza aktualny temat kultury anulowania. Bohaterem jest Douglas Bellowes, doświadczony prezenter telewizyjny, który staje się ofiarą medialnej nagonki po nieprzemyślanym żarcie. Serial analizuje dynamikę współczesnych mediów i mediów społecznościowych, ukazując, jak jedno wydarzenie może zrujnować długo budowaną karierę.

Dla fanów klasyki telewizyjnej, powrót "Frasiera" z drugim sezonem to dla fanów tytułu prawdziwa gratka nie do przegapienia. W nowym sezonie Frasier Crane wraca do Bostonu, gdzie musi stawić czoła nowym wyzwaniom zarówno zawodowym, jak i osobistym. Serial kontynuuje tradycję humoru i inteligentnych dialogów, które uczyniły oryginał jednym z najpopularniejszych seriali komediowych w historii telewizji. Obecność znanych twarzy oraz wprowadzenie nowych postaci powinny zostać dobrze odebrane.

SkyShowtime - nowe filmy. Co obejrzeć?

Jeśli chodzi o propozycje filmowe, warto zwrócić uwagę na "Żegnajcie laleczki", komediowy film drogi autorstwa Ethana Coena i Trici Cooke. Opowiada on o dwóch przyjaciółkach, które wyruszają w szaloną podróż, próbując odnaleźć siebie i uciec od codziennych problemów. Film łączy humor z wciągającą fabułą, a świetna gra aktorska sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku.

Nie można też zapomnieć o premierze horroru "Przeklęta woda", w którym przydomowy basen staje się źródłem niepokojących zjawisk nadprzyrodzonych. Film, stworzony przez mistrzów horroru Jamesa Wana i Jasona Bluma, obiecuje być jednym z bardziej przerażających tytułów tego roku, doskonale wpisując się w klimat nadchodzącej jesieni.

Nowe filmy i seriale SkyShowtime wrzesień 2024