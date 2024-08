Apple nie wysłało jeszcze oficjalnego zaproszenia, ale analiz i plotek na temat tego kiedy możemy spodziewać się oficjalnej prezentacji całego zestawu nowych urządzeń nie brakuje. Za najnowszą z nich odpowiedzialny jest znany w świecie Apple analityk — Mark Gurman. To właśnie on w swoim najnowszym wpisie zatrząsnął internetem podając datę nadchodzącej prezentacji produktowej Apple. Ta miałaby mieć miejsce już za nieco ponad dwa tygodnie: 10 września.

fot. Kamil Świtalski

Nowe urządzenia Apple oficjalnie poznamy już 10 września. Jakie dokładnie?

Jak wynika z analiz i informacji do których dotarł Mark Gurman, oficjalna prezentacja najnowszego zestawu urządzeń od Apple ma odbyć się już za niewiele ponad dwa tygodnie. Dokładniej mówiąc: we wtorek, 10 września. Drugi wtorek września brzmi... bardzo klasycznie ze strony Apple — bo wielokrotnie był to dzień, w którym gigant z Cupertino zapraszał wszystkich na wielkie wydarzenie, w ramach którego zdradzał informacje na temat wszystkich sprzętów które w najbliższej przyszłości wprowadzi na rynek.

A jakie to sprzęty? Oczywiście najbardziej wyczekiwanym elementem będzie bez wątpienia nowa linia smartfonów, czyli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Poza nimi ogromne oczekiwania związane są w związku z dziesiątą rocznicą zegarków Apple Watch — bo to właśnie w 2024 stuknie im już dekada. Obok Apple Watch Series 10, spodziewamy się także prezentacji nowych słuchawek AirPods. Jednak jako, że etui do AirPodsów Pro 2. generacji odświeżono w ubiegłym roku gdy doczekało się ono złącza USB typu C, to tym razem pora na "zwykłe" AirPodsy. Słuchawki AirPods 4. generacji mają doczekać się z dwóch wariantów, o czym wspominałem już kilka dni temu. Ale choć Gurman nie wspomina o AirPods Max, wielu liczy również na to, że i nauszna propozycja od Sony doczeka się drobnego liftingu związanego z portem ładowania.

Zdjęcie: Kamil Świtalski

Prezentacja już dziesiątego września, a co ze sprzedażą?

Oczywiście - to wciąż nieoficjalne dane bazujące na analizach i danych historycznych, ale... z informacji podanych przez Marka Gurmana wynika, że zamówienia przedpremierowe na wszystkie nowe produkty wystartują już w piątek, 13 września. Oficjalna sprzedaż zegarków i smartfonów, a także docieranie paczek do użytkowników, ma wystartować zaś 20 września. Czyli zostało już naprawdę niewiele czasu do rozbicia skarbonek wszystkim tym, którzy planują zakupy nowych produktów Apple na premierę.

fot. Kamil Świtalski

A co z odświeżoną linią komputerów z procesorami M4? Te prawdopodobnie również trafią do nas jeszcze tej jesieni. Ale tradycyjnie przyjdzie nam poczekać na nie odrobinę dłużej, niż na smartfony. I doczekają się one osobnej konferencji w późniejszym terminie — prawdopodobnie w październiku.