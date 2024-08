Smartfony z 12 ratami gratis w Play. Opłaca się? Sprawdzamy!

Dawno już nie było takiej promocji u naszych operatorów, w której to moglibyśmy kupić smartfony w ratach 0% z aż 12 ratami za 0 zł. To dobra okazja, do sprawdzenia i porównania z opcją ich kupna w sklepie, również w ratach 0%.

Taka promocja ma zwykle na celu powiększenie bazy kart SIM i przypada przeważnie na koniec kwartału - został jeszcze miesiąc do kolejnego raportu UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami.

Nie inaczej jest teraz w promocji Play, bo dotyczy ona tylko klientów przenoszących numer od innego operatora. Niestety dostępna jest tylko w przypadku wyboru jednego z dwóch najdroższych abonamentów: L za 90 zł miesięcznie i Homebox 105 zł miesięcznie.

Oba zawierają oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz brak limitu transferu danych i prędkości. W pakiecie Homebox przez całą umowę (23,67 GB w roamingu UE), a w planie L przez pierwszy rok, później z limitem 300 GB w miesiącu (23,67 GB w roamingu UE). Dodatkowo w najdroższym pakiecie Homebox dostaniemy kartę SIM do routera mobilnego z limitem 300 GB w miesiącu.

Ciężko do tego porównania znaleźć na rynku inną ofertę w zasięgu Play, z tak dużymi limitami transferu danych (300 GB), a na pewno nie ma innej z brakiem limitów na dane i prędkości. Tak więc musimy tu się zdecydować na pewnego rodzaju kompromis, w postaci ograniczenia takiego limitu do 180 GB w miesiącu.

To największy limit jaki dostępny jest w zasięgu Play, poza Play, a skorzystamy z niego w subskrypcji Mobile Vikings za 45 zł miesięcznie. Na plus tej oferty przemawia fakt, że mamy tu kumulację niewykorzystanego transferu danych, więc można tu uzbierać dużo więcej niż te 180 GB, do wykorzystania w razie potrzeby.

Abonament ze smartfonem w Play z 12 ratami gratis

Jakie smartfony można kupić w tej promocji? Play udostępnił w niej następujące pozycje marek Samsung, Google i Xiaomi:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB,

Xiaomi Redmi Note 12 Pro,

Google Pixel 8a 5G 8/128GB,

Google Pixel 8a 5G 8/256GB,

Google Pixel 8 5G 8/128GB,

Google Pixel 8 5G 8/256GB,

Samsung Galaxy A25 5G 8/256GB,

Samsung Galaxy S22 5G,

Samsung Galaxy S23 5G 256GB,

Samsung Galaxy S23+ 5G 512GB,

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB,

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB,

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB,

Samsung Galaxy S24 5G 128GB,

Samsung Galaxy S24 5G 256GB,

Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB,

Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512GB.

Do porównania weźmiemy smartfona Google Pixel 8 5G 8/128GB, czyli nie tak dawną, gorącą premierę w Polsce. Co ważne, na smartfony od Google, Play ma wyłączność w Polsce jeśli chodzi o operatorów.

W abonamencie Play L za 90 zł miesięcznie, na sam abonament wydamy przez 24 miesiące 2 160,00 zł, a za smartfona 1 732,96 zł, co łącznie da nam 3 892,96 zł.

W przypadku kupna go w sklepie (taka sama cena jest obecnie w Media Expert, EURO RTV AGD czy x-kom), łącznie zapłacimy za smartfona 2 499,00 zł, a za subskrypcje w Mobile Vikings 1 080,00 zł, a więc łącznie 3 579,00 zł.

Co z pakietem Homebox? Tu już bardziej się opłaca abonament w Play, bo w Mobile Vikings taki zestaw do smartfona i routera WiFi w gorszej konfiguracji kosztuje 105 zł miesięcznie, a więc dokładnie tyle, co w Play, gdzie w smartfonie mamy brak wszelkich limitów, a w routerze 50 GB więcej - 300 GB.

Jeśli zależy Wam na innych, wymienionych wyżej smartfonach, ich ceny znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Play.