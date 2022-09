Problemy iPhone'a 14 z ładowaniem. Użytkownicy skarżą się na restarty

Smartfony mają dziś na koncie 15 lat swojego istnienia, a jeżeli policzymy także klasyczne telefony komórkowe, część firm ma grubo ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu tego typu urządzeń. I o ile wiadomo, że w tym czasie urządzenia się zmieniały, a technologie przychodziły i odchodziły, to nie sposób nie zauważyć, że część rzeczy pozostawała niezmienna. Telefony zawsze musiały chociażby mieć jakiś rodzaj wyświetlacza, łączyć się z siecią czy posiadać wewnętrzną baterię. Można więc oczekiwać, że w tych najbardziej podstawowych kwestiach producenci będą już na tyle "ogarniać" temat, że nie będzie żadnych problemów. Właśnie dlatego problemy Samsunga z puchnącymi bateriami odbijają się po świecie szerokim echem. Jak się okazuje - problemy z bateriami ma też Apple.

iPhone 14 Pro. Naładowana bateria = restart urządzenia

iPhone'y (a może raczej iOS 16) wydaje się mieć jakieś problemy, jeżeli chodzi o baterię. Najpierw, kilka dni temu, szereg użytkowników dowiodło, że nowy system sprawia, że czas pracy na jednym ogniwie na nowych i starszych telefonach skraca się bardzo mocno. Teraz natomiast okazuje się też, że kiedy użytkownicy chcieli wspomniane baterie naładować, to ich telefony z serii 14 zaczęły zachowywać się bardzo dziwnie. Wątek na reddicie pokazuje, że u części użytkowników nowe telefony zaczęły wariować kiedy tylko były podłączone po kablu bądź położone na ładowarce MagSafe. Chodziło o to, że podczas ładowania zaczęło dochodzić do dziwnych restartów oraz braku możliwości zrobienia na smartfonach czegokolwiek co wymagało połączenia z internetem.

Jednocześnie, użytkownicy zaczęli się zastanawiać, co zrobić z tą przypadłością, ponieważ Apple nie wydało żadnego oficjalnego komentarza w tej sprawie i pewnie minie jeszcze sporo czasu zanim ewentualnie uzna, że problem faktycznie istnieje. W tym momencie, jeżeli nasz telefon znalazł się w grupie tych problematycznych, internet ma dla nas dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, a drugim - zablokowanie odświeżania aplikacji w tle. Póki co nie wiadomo, który ze sposobów jest skuteczniejszy, ponieważ nieznane jest źródło problemu, a mówi się, że może to być nawet kernel panic.

Dlatego też, jako że większość użytkowników nie ma swojego telefonu nawet dwa tygodnie, zaleca się, by w przypadku wystąpienia problemu zwrócić smartfon i kupić nowy bądź (jeżeli żyjemy w kraju w którym istnieje App Store) poprosić o wymianę. Niemniej, jest to niepokojące, że w najlepszym wypadku może być to jakiś bug oprogramowania, a w najgorszym, problem na poziomie SoC, który może nie być wcale tak prosty do naprawienia aktualizacją. Jednocześnie - nie spotkałem się z takimi problemami u nikogo z recenzentów, więc jestem ciekaw, czy być może ktoś z was, kto posiada już nowy model, doświadczył takich historii z ładowaniem.