Jedyny powód, dla którego zaczekam z zakupem nowego iPhone

Premiera nowego iPada Air pokazała, że Apple zdecydowało się na umieszczenie skanera odcisku palca w przycisku blokady/włącznika. Ten znajduje się na krawędzi urządzenia i ma inny kształt niż przycisk Home znajdujący się pod ekranm, który był znakiem rozpoznawczym starszych iPhone’ów i iPadów. Krótko mówiąc: Apple dojrzało do tego, by taki krok wykonać i najwyraźniej technologicznie są na to całkowicie gotowi.

Touch ID w iPhone 13. Cały ekran, pod ekranem, w przycisku?

Do tej pory w głowach komentatorów, analityków oraz użytkowników jawiły się scenariusze, w których Apple pokaże bardziej zaawansowany czytnik odcisku palca wbudowany w ekran, niż konkurencja. Czytnikiem miałaby bowiem być cała powierzchnia wyświetlacza, co pozwoliłoby uniknąć sytuacji, w których wymagana jest większa precyzja w umieszczaniu palca w ściśle określonym obszarze na ekranie. Zanim to jednak nastąpi, Apple powinno wyposażyć klawisz blokady w iPhonie w skaner linii papilarnych, a użytkownicy zyskaliby jeszcze większą swobodę i komfort w odblokowywaniu ich urządzeń.

Na takie rozwiązanie Apple się nie zdecydowało i być może w ogóle nie był brany pod uwagę powrót Touch ID to iPhone’a, ale nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie i poleganie na Face ID jest znacząco utrudnione. Nadchodzi więc najwyraźniej moment, w którym Apple wprowadzi Touch ID do następnego iPhone’a, a pierwszym znakiem to sugerującym jest tweet użytkownika L0vetodream, który dostarczał już przecieków na temat nadchodzących urządzeń. Treść jego posta jest dość krótka, ale bardzo konkretna: „MESA uts for iPhone”.

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

MESA to oczywiście nazwa kodowa dla Touch ID używana wewnątrz Apple, a skrót „uts” odnosi się do zwrotu „under the screen”, czyli „pod ekranem”. Wszystko staje się więc chyba jasne – w następnym iPhonie możemy wyglądać powrotu Touch ID i to w niespotykanej do tej pory formie, bo pod ekranem. Warto zaznaczyć, że oprócz wspomnianych iPhone’a SE 2020 i najnowszego iPada Air (4. generacji), Touch ID stosowane jest w MacBookach Pro i Air.