Apple Watch? Nie, to Oppo Watch

Niestety, jego popularność (na spółę z nieporadnością innych firm) spowodowała, że na rynku zrobiło się bardzo dużo miejsca, gdyż większość konkurentów dała za wygraną. Jednocześnie jesteśmy świadkami analogicznej sytuacji, która spotkała wiele modeli i rozwiązań z iPhone’a – rywale Apple powielają projekty i pomysły, dlatego dziś wśród najciekawszych propozycji dla zainteresowanych smartwatchem współpracującym z Andoidem są klony Apple Watcha. I to mnie w tej chwili najbardziej mierzi.

Apple Watch vs. smartwatche z Androidem. Czy konkurencja ma jeszcze szansę?

Design Apple Watcha jest na tyle uniwersalny, że będzie dobrze prezentował się z każdym strojem, a prostokątny ekran wyświetla informacje w czytelny sposób. Wielokrotnie przekonałem się jednak o tym, że ekran nie musi mieć takiego kształtu, a odpowiednio zaprojektowany interfejs właściwie wykorzysta też ekranu okrągłe. Aktualny wygląd WearOS jest atrakcyjny i praktyczny – gdy do niego wróciłem przypomniałem sobie, że jest to możliwe i nikt wmówi mi, że Apple Watch nie ma prawa istnieć w wersji z okrągłym ekranem.

Czas na okrągłego Apple Watcha?

Z dystansu Apple Watch wygląda jak gadżet, taki mini-komputer i to się nie zmienia od pierwszego modelu. Bardzo nad tym ubolewam, bo nie uważam, by przejście w erę smartwatchy musiało oznaczać porzucenie dotychczasowego stylu, designu, elegancji? Chciałbym, żeby firma nareszcie wykonała ten krok naprzód i Podobnie jak oczekuję, by firmy trzecie mogły nareszcie zaprojektować tarcze dla watchOS (które przecież mogą być płatne, a Apple nie pogardzi z pewnością kolejnym zastrzykiem gotówki z prowizji za takie transakcje). Chciałbym, by Apple Watch był w pierwszej kolejności zegarkiem i jedno z moich wymagań (tryb ambient) zostało spełnione w Apple Watch Series 5. Czy na następny znaczący krok będziemy czekać do 10, 15, a może 20 wersji?