iPhone 13 ma problem z ekranem. Nie jest zielony, a... różowy

Ekrany iPhone'ów w Chinach mają poważny problem z wyświetlaczami. Póki co nie wiadomo co jest powodem.

O tym, że nie wszystkie smartfony trafiają do klientów z fabryki bez ukrytych wad zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Niestety, na przestrzeni lat telefony nawet największych marek przejawiały problemy z różnymi komponentami. A to aparaty nie funkcjonowały tak, jak powinny, a to przestawało działać NFC czy ładowanie bezprzewodowe, a to, w najgorszym przypadku, dochodziło do samozapłonu baterii. Jednak chyba najczęściej ze wszystkich komponentów wadliwym elementem urządzenia jest jego ekran. O dziwo, dużo częściej słyszymy o tym, że ekrany "padały" w topowych konstrukcjach, jak Samsung Galaxy S czy iPhone. Zazwyczaj jednak problem objawiał się zazielenieniem wyświetlanego obrazu.

W iPhone 13 u niektórych użytkowników ekran jest... różowy

Jak donosi GizChina, coraz więcej chińskich użytkowników iPhone'a 13 zgłasza się z problemem z wyświetlaczem swojego smartfona. Z niewiadomych względów robi się on cały różowy do tego stopnia, że ciężko jest odróżnić, co tak naprawdę jest wyświetlone na telefonie.

Nie wiadomo, co powoduje problem. Co więcej same objawy też nie są jednoznaczne, ponieważ czasem jest to pełne pokrycie ekranu różowym kolorem, a czasem - różowe bloki w dolnej części wyświetlacza. Z racji na to, że najwięcej doniesień pochodzi z terenu Chin, najprawdopodobniejszą przyczyną jest to, że jakaś partia ekranów na tamten rynek była po prostu wadliwa. Wiemy, że Apple w swoich telefonach wykorzystuje ekrany od Samsunga, LG i BOE, chińskiej firmy która wcześniej była odrzucana ze względu na problemy z kontrolą jakości. Oczywiście, nie jest powiedziane, że wina leży w samych panelach, jednak miejmy nadzieję, że usterka nie dotknie np. konsumentów w Europie.

