Już za chwilę wszystkie gry z Androida będą dostępne na Windows

O tym, jakim sukcesem są gry mobilne, nie trzeba nikogo przekonywać. Już teraz ta branża ta zarabia więcej niż wszystkie inne platformy do grania razem wzięte, a nic nie zapowiada, żeby ta przepaść miała się w najbliższych czasach zmniejszyć. Wręcz przeciwnie - wielu ekspertów jest zdania, że przychody z gier mobilnych będą wciąż rosły w miarę, jak coraz więcej czasu spędzamy z telefonami i w miarę jak te stają się coraz mocniejsze. A wydajność smartfonów, szczególnie w kwestii grafiki będzie znacznie rosła. Sam Samsung pokazuje, że w tej kwestii zdecydowanie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jednak gry mobilne zyskują właśnie jeszcze jeden atut. Będzie można grać w nie na PC.

Google Play Games zmierza na Windowsa. To mała rewolucja

O tym, że możliwość gry w mobilne produkcje na PC pojawi się w 2022 mówiło się już od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz potwierdzają się informacje, że wersja beta Google Play Games zmierza na PC w wybranych regionach. Na początku będzie ona dostępna w Taiwanie, Hong Kongu i Południowej Korei, jednak podejrzewam, że w drugiej połowie roku możemy spodziewać się, że Google rozszerzy obszar testowy, bądź też wypuści swoją usługę ogólnoświatowo.

Oczywiście, pojawienie się gier z Google Play, wraz z pełną synchronizacją ze wszystkimi innymi urządzeniami podpiętymi do tego samego konta Google to mały przełom w kwestii gier mobilnych. Dlaczego? Wyobraźcie sobie swoją ulubioną grę zręcznościową, w której liczy się precyzja i w której mierzymy się z innymi graczami. Taką grą jest chociażby Rocket League Sideswipe. Już teraz widać dużą przepaść pomiędzy "normalnymi" graczami, a osobami, które używają padów podłączanych do telefonu. Jeżeli w takiej, i wielu innych grach, możliwe będzie korzystanie z myszy i klawiatury i gracze będą wrzucani do jednego lobby, można tylko wyobrazić sobie, jak duża będzie dysproporcja pomiędzy ich wynikami.

Jestem więc bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał rynek gier mobilnych po tym, jak dołączą do niego pecetowcy i czy Google wymyśli jakichś sposób, aby w grach PvP użytkownicy smartfonów mieli jeszcze jakiekolwiek szanse.