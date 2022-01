Jakie będą tegoroczne Samsungi? Cała nadzieja w GPU

Dosłownie dni dzielą nas od premiery Samsunga Galaxy S o numerze 22 i nie ma się co dziwić, że w związku z tym coraz więcej wiemy nie tylko tym, jak będą wyglądały nowe modele koreańskiej marki, ale też - co będą miały "pod maską". To jest szczególnie istotne, ponieważ przez ostatnie dwie generację mobilnych procesorów, Exynosy tworzone przez Samsunga, choć wciąż niezwykle mocne, potrafiły odstawać od tego, co produkował Qualcomm pod takimi względami jak czas pracy na baterii, temperatury, wydajność czy nawet - robienie zdjęć. Wielu fanów marki zadaje sobie więc pytanie - jaki będzie Exynos 2200, następca 2100. Teraz znamy na to odpowiedź.

Jaki będzie Exynos 2200? Wiemy już wszystko

To, jaki będzie kolejne flagowe SoC marki ujawnił sam Samsung, nie ma tu więc mowy o żadnych niesprawdzonych informacji. Tym razem konferencji nie towarzyszyły szumne zapowiedzi o tym, że naprawiono Exynosa. Dzięki tym informacjom wiemy, jakie funkcje będą (a jakich nie będą) miały nowe Samsungi.

Exynos 2200 Exynos 2100 Fabrication Process 4nm EUV 5nm EUV CPU 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 GPU Xclipse 920 (Based On AMD RDNA 2) With Ray-Tracing, VRS ARM Mali-G78 MP14 DSP 4K 120Hz, QHD+ 144Hz 4K 120Hz, QHD+ 144Hz NPU Dual-Core (With 2x Performance Over Exynos 2100) Triple-Core RAM LPDDR5 LPDDR5 Storage UFS 3.1 UFS 3.1 ISP Up To 200MP, 108MP @ 30FPS, 64MP+32MP @ 30FPS, 8K 30FPS Video, 4K 120FPS Video Up To 200MP, 32MP+32MP, 8K 30FPS Video, 4K 120FPS Video Modem Integrated 5G Modem, mmWave, Sub-6GHz, Up to 10Gbps (Dual-Connection Mode), Up To 3.67Gbps Upload Integrated 5G Modem, mmWave, Sub-6GHz, Up to 7.35Gbps Download, Up To 3.67Gbps Upload Location BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS Wi-Fi Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2

Przede wszystkim widzimy tutaj zupełnie nowy, nie widziany wcześniej na rynku moduł graficzny, który powstał we współpracy z AMD. RDNA2 to architektura, na której pracują konsole nowej generacji. Oczywiście nie oznacza to, że Galaxy S22 im dorówna (albo nawet będzie blisko osiągnięcia tego) ale daje to na pewno mocne podstawy do bycia najlepszym gamingowym telefonem na rynku, o czym z resztą już kiedyś pisałem. Oprócz tego tradycyjnie przemodelowane zostały rdzenie na najlepsze, co w tym momencie oferuje architektura ARM. Na co to pozwala?

Cóż, jak widzimy, oprócz z pewnością większej wydajności (i być może lepszego zarządzania ciepłem dzięki 4 nm procesowi produkcji) aż tak dużo nie zmieni się w kolejnej generacji Samsunga. Bardzo podobnie wygląda m.in. Image Signal Processor, moduł pamięci, łączności bezprzewodowej czy ekranu. Oczywiście, pojawiają się drobne ulepszenia, ale nie sądzę, by Galaxy S22 był dzięki temu modelem przełomowym. Samsung od jakiegoś czasu teasuje chociażby możliwość wrzucenia do swojego telefonu aparatu o rozdzielczości 200 Mpix, jednak póki co - nie widać go na horyzoncie.

Jak myślicie - jaka funkcja będzie największą zaletą nowych Galaktyk? Jak nietrudno zgadnąć - ja obstawiam wydajność w grach.

