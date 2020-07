Marzenia się spełniły. Powstaje mały iPhone 12 w rozmiarze iPhone SE

Jeszcze niedawno mówiono, że nie ma szans na to, by Apple wróciło do tworzenia małych telefonów. Jednak wraz z premierą iPhone’a SE wielu krytyków musiało ugryźć się w język. Bardzo szybko więc znaleziono inne rzeczy, na które można w tym telefonie narzekać – ekran IPS zamiast LCD, małą baterię i (przede wszystkim) dwa pasy startowe powyżej i poniżej ekranu. „Fani” chcieliby widzieć przód z iPhone X/Xs/11 w korpusie rozmiarów iPhone’a 6-8. I wiecie co? Okazuje się, że Apple zamierza im dać dokładnie to, czego chcą.

iPhone 12: wyciekło zdjęcie ekranu o przekątnej 5,4 cala

Specjaliści z Seekdevice dotarli do posta na chińskim odpowiedniku Twittera – Weibo – który według nich pochodzi wprost z linii produkcyjnej Apple w Chinach. Jeżeli te informacje by się potwierdziły, to, co widzimy poniżej, nieługo stanie się częścią nowego, naprawdę kompaktowego iPhone’a 12.

Jak widzimy, ekran jest, jak na dzisiejsze standardy, naprawdę mały. Na tyle, że można go komfortowo obsługiwać jedną ręką, o czym marzyła duża część osób, ze mną włącznie. Nie tak dawno bowiem, kiedy robiłem dla was zestawienie telefonów do 6 cali, wspomniałem, że taki pomysł na iPhone’a byłby czymś wspaniałym.

iPhone 12 z ekranem 5,4 cala świetny, ale nie bezkonkurencyjny

Jestem przekonany, że tak jak iPhone SE, tak i iPhone 12 w tym rozmiarze po prostu wymiecie rywali z rynku. Chodzi o to, że inni producenci po prostu odpuścili bez walki kategorię <6 cali, więc nie będzie tu zbyt dużej konkurencji. Jedyną firmą, która w tym wypadku może postawić się Apple jest Google ze swoim Pixelem 5. Nie słyszeliśmy, by inne firmy miały w najbliższym czasie wypuszczać kompaktowe smartfony, choć mam przeczucie, że niektóre z nich po sukcesie Apple będą chciały uszczknąć trochę z tego rynku. Może to oznaczać, że w 2021/22 zaobserwujemy wzrost liczby kompaktowych modeli na rynku, co mnie akurat bardzo cieszy.

Jeżeli ktoś chciałby wytykać Apple błędy, może robić to już teraz. Kompaktowy smartfon z jeszcze większym niż SE ekranem z pewnością będzie miał problemy z takimi aspektami, jak żywotność ogniwa i odprowadzanie ciepła z urządzenia. Jestem bardzo ciekaw, jak Apple uda się je rozwiązać.

