A jak będzie z wydajnością?

Zanim pojawią się natywne aplikacje na nową architekturę (co powinno nastąpić szybko, bo według Apple konwersja przy pomocy nowej wersji Xcode ma zająć kilka dni), to możliwe będzie emulowanie starych aplikacji. Co więcej ma to działać bardzo szybko, a jako przykład pokazano np. grę Shadow od the Tomb Raider w rozdzielczości 1080p, która została uruchomiona na komputerze z A12Z. Grafika nie powala widać, że detale są raczej mocno przycięte, ale trzeba przyznać, że rozgrywka była całkiem płynna. Natomiast Apple z pewnością zapewni sporo aplikacji natywnych już na start, nie tylko ze swojej strony, ale też ze strony najważniejszych firm takich jak Microsoft (natywny Office już jest gotowy), Adobe (pokazano Lightrooma i Photoshopa) czy Final Cut Pro do obróbki wideo. Użytkownicy nie zostaną pozostawieni sami sobie.