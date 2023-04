Nie aktualizujecie swoich iPhone'ów, komputerów Mac czy innych sprzętów Apple? Wkrótce możecie stracić dostęp do usług firmy. Dotyczy to tych osób, które na swoich sprzętach mają zainstalowane stare wersje oprogramowania.

W sieci pojawiły się informacje, że Apple zamierza zablokować dostęp do swoich usług na niektórych starszych wersjach systemu operacyjnego iPhone'a, iPada, komputerów Mac, zegarków Apple Watch i urządzeń Apple TV. Z informacji, które mają pochodzić ze zweryfikowanych źródeł wynika, że wkrótce użytkownicy iOS 11 (do wersji wersji 11.2.6), macOS 10.13 (do wersji 10.13.3), watchOS 4 (do wersji 4.2.3), tvOS 11 (do wersji 11.2.6) nie będą mogli korzystać z App Store, oraz Apple Music, Apple TV i innych usług oferowanych przez firmę. Jedyną wciąż działającą usługą będzie chmura iCloud wraz ze wszystkimi funkcjami.

Sprawy na ten moment nie komentuje samo Apple, jednak kilkanaście dni temu na stronach pomocy technicznej pojawił się zaktualizowany wpis, w którym przeczytać możemy, że odcięcie usług jest planowane:

W niektórych starszych wersjach programów obsługa usług Apple, takich jak App Store, Siri i Mapy, zostanie wyłączona. Aby móc nadal korzystać z tych usług, uaktualnij programy do najnowszej dostępnej wersji.

Użytkownicy urządzeń, na których zainstalowana jest starsza wersja systemu operacyjnego otrzymają stosowne powiadomienie. Apple zaleca aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania, by móc dalej korzystać z cyfrowych usług oferowanych przez firmę. A jak to wygląda w praktyce? Najstarszym iPhonem mogącym działać na iOS (w tym ostatniej wersji iOS 11.2.6) jest iPhone 5S, jednak może być aktualizowany do wersji iOS 12.4. Nie da się jednak ukryć, że przy tak dużym nasyceniu runku starszymi modelami, niektórzy wciąż korzystają z urządzeń bez aktualizacji - jeśli jej nie zrobią, stracą dostęp do części funkcji swoich sprzetów.

iOS 11, macOS 10, WatchOS 4 i tvOS 11. Te systemy mogą stracić dostęp do Usług Apple

Choć Apple długo wspiera swoje urządzenia udostępniając im nowsze wersje systemu, nie zawsze te sprzęty dają sobie z nim radę. Sam tego doświadczam na iPadzie mini 4. generacji z zainstalowanym iPadOS 15.7.4. Niestety przy codziennym korzystaniu z iPada widzę, że nie jest on gotowy na nowości jakie Apple wprowadziło w swoim systemie dla tabletów w 2021 r. Wolne działanie, zacinające się animacje i długie ładowanie aplikacji. Jeszcze kilka lat temu urządzenie działało nienagannie i nie widziałem powodu, by je zmienić. A zbyt wielu manewrów nie mam - Apple nie pozwala na powrót do wcześniejszych wersji iPadOS - a przynajmniej nie w oficjalny sposób. A chętnie powróciłbym na iPadOS 14, na którym iPad mini 4. generacji działał znacznie lepiej. Alternatywą jest zakup nowszego modelu - jednak problemy z ekranem w iPadzie mini 6. generacji, o których wspominałem w osobnym tekście, skutecznie mnie do zakupy zniechęciły.

Teraz Apple będzie starało się wymusić na nas przeniesienie się na nowsze oprogramowanie (jeśli jest to możliwe) lub zakup nowszego sprzętu dla zachowania dostępu do najważniejszych usług oferowanych przez amerykańską firmę. Widać nic nie trwa wiecznie, nawet wsparcie dla starszych systemów i urządzeń. Nie da się jednak ukryć, że Apple robi to znacznie dłużej niż konkurencja.